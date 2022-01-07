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Родителям рассказали, как правильно бороться с истериками детей

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Пятница 07 января 2022 15:06
Родителям рассказали, как правильно бороться с истериками детей Фото: Как остановить истерику у ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Детские истерики – это сильные эмоциональные вспышки в ответ на недовольство. Наиболее распространенными причинами являются разочарование, усталость, голод или расстройство. Дети во время истерики могут кричать, плакать, метаться, падать на пол, швырять вещи и топать ногами.

Об этом рассказала психолог Мария Жолтикова на странице в Facebook Доказові.

Пять советов, как справиться с истерикой

Крепко обнимите ребенка. Во время сильных эмоциональных проявлений ребенку важен телесный контакт. Таким образом, ребенок чувствует свои пределы тела и взрослого.

Говорите о чувствах ребенка. Учитывая возраст ребенка, важно отражать чувство ребенка. Чем меньше ребенок, тем сложнее ему понимать свои чувства и говорить о них. Например, "Ты расстроился сейчас из-за того, что я не разрешила купить мороженое, которое ты хотел".

Предлагайте ребенку дышать. Во время сильных эмоций дыхание может приостанавливаться. Важно, чтобы ребенок глубоко вдыхал и выдыхал воздух.

Иногда ребенок обнаруживает истерику, чтобы освободиться от тревоги или сильных переживаний. Для родителей важно быть опорными и дать время на проживание чувств.

Чтобы истерик было меньше. Можно вместе с ребенком создать свои договоренности. К примеру, когда вы идете в садик, магазин, в гости. Вы обсуждаете, что будет, что будет делать ребенок, чего точно не будет выполнять взрослый. Это будет способствовать тому, что ребенок будет испытывать принятие и познание личных границ.

Напомним, что Комаровский назвал напитки, которые категорически нельзя пить детям.

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