Масові скасування та затримки рейсів: де пасажири можуть застрягти цієї осені

У країнах ЄС досить часто бувають страйки працівників транспортної структури - авіадиспетчерів, персонал аеропортів, пілоти, працівники метро та залізничного транспорту. При цьому про страйки зазвичай попереджають заздалегідь. Такі страйки можуть тривати від кількох годин до кількох днів.

Де очікуються у країнах ЄС страйки цієї осені та що робити українцям, які застрягли в аеропорту - читайте у матеріалі нижче.

Де будуть страйки

Франція

Найбільша профспілка авіадиспетчерів Франції (SNCTA) закликала працівників провести загальнонаціональний страйк двічі - 15 вересня та 13 жовтня. Очікується масове скасування рейсів по всій країні.

Метро в Парижі може зупинитися під час чемпіонату з регбі, який триватиме до 28 жовтня на Стад де Франс, Сан-Дені. Наразі влада веде переговори з профспілками.

Італія

Авіадиспетчери всіх аеропортів Італії проведуть страйк 16 вересня – на 8 годин. Можливі затримки та скасування рейсів з 10:00 до 18:00.

Профспілки працівників громадського транспорту планують загальнонаціональний страйк 18 вересня. Це означає, що можуть бути серйозні збої у роботі метро, трамваїв, автобусів у великих містах країни.

Вантажники італійських аеропортів планують страйк на 29 вересня. Профспілки закликають покращити умови та гарантії роботи та підвищити заробітну плату.

Великобританія

Персонал наземного обслуговування в аеропорту Лутон піде на страйк 20 вересня – на 24 години. Ця страйк – на знак протесту проти поганих умов праці.

Також страйкувати в аеропорту Лутон прибиральники – з 20 по 24 вересня, зі спору з оплати праці. І працівник автостоянки цього ж аеропорту – 20-21 вересня.

Бельгія

Пілоти великої авіакомпанії Ryanair страйкують 14-15 вересня. Варто зазначити, що це не перший страйк в аеропорту Шарлеруа і попередні у липні та серпні призвели до скасування сотень рейсів. Крім того, пілоти попереджають, що страйки триватимуть до жовтня 2024 року.

Іспанія

Співробітники приватної служби безпеки аеропорту Аліканте-Ельче оголосили про страйк у вересні, але дату поки що не визначили. Причина - невдоволення умовами праці та оплатою.

Співробітники Ilunion Seguridad проводитимуть короткі страйки. Вранці з 8:45 до 9:45 та ввечері з 18 до 19 години. Дата: 22-24 вересня, 29-30 вересня. Це спричинить затримки під час перевірки багажу.

Що робити українцям у разі страйків

Завжди перевіряйте пошту. Якщо будуть зміни у вашому бронюванні, то авіакомпанія надішле листа на вашу пошту. Перед поїздкою перевірте сайт або програму авіакомпанії, сайт аеропорту - там може бути інформація про скасування або перенесення рейсу.

Зателефонуйте до служби підтримки клієнтів авіакомпанії та уточніть інформацію про ваш рейс.

Якщо рейс скасовано. При скасуванні рейсу авіакомпанія має запропонувати альтернативний рейс, який відправлятиме трохи раніше чи пізніше. Якщо альтернативного рейсу немає, зверніться до служби підтримки для вибору іншого маршруту або отримання компенсації.

Завжди зберігайте всі чеки – з документальними підтвердженнями контактувати з авіакомпанією набагато легше.

Компенсація за скасування рейсу. За затримку або скасування рейсу ви маєте право вимагати компенсацію. Кожна авіакомпанія має свої власні правила і може мати нюанси, залежно від законодавства країни, в якій відбувається переліт.

Стандартні правила:

1. При скасуванні рейсу вам гарантовано повне повернення коштів. Хоча найчастіше авіакомпанії пропонують заміну рейсу на інший.

2. При затримці рейсу також можна отримати компенсацію, але це залежить від багатьох факторів - час затримки, причина, довжина перельоту і так далі.

3. Якщо ваш рейс перенесли на інший день, то авіакомпанія може надати безкоштовне проживання та трансфер до готелю та назад. Якщо ви з цим завданням впораєтеся самостійно, можете вимагати від авіакомпанії відшкодування коштів.