Новий дозвіл на поїздку до ЄС не гарантуватиме в'їзду: які будуть перевірки

Дозвіл на в'їзд до ЄС буде потрібен із середини 2024 року, коли запрацює Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Україна входить до переліку з понад 60 країн, громадянам яких треба буде отримувати такий документ.

При цьому схвалена заявка не гарантуватиме виїзду до ЄС, мандрівники повинні будуть відповідати умовам безвізового режиму, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

В Європейському Союзі наголошують, що окрім вимоги надати підтвердження дійсних проїзних документів та ETIAS під час перевірки на кордоні, прикордонна служба також може попросити надати інформацію про таке:

тривалість перебування в Європі;

причина візиту;

пояснення щодо фінансових засобів для забезпечення поїздки.

Прикордонні служби також перевірятимуть, чи проїзні документи дійсні ще упродовж 3 місяців після передбачуваної дати виїзду з країни ЄС, яка вимагає ETIAS. Також перевірять, чи проїзний документ видано не більше 10 років тому.

Влада матиме право провести ретельну перевірку, щоб переконатися, що документи не підроблені. Служби також можуть перевірити, чи не становлять певні громадяни третіх країн загрозу громадській безпеці.

Після запуску ETIAS інформація про мандрівників буде зареєстрована в системі в’їзду/виїзду. Вона замінить штампи в паспортах на зовнішніх кордонах ЄС і фіксуватиме час і місце в’їзду, а також зберігатиме зображення обличчя та відбитки пальців.

"Тим мандрівникам, які не відповідають умовам в'їзду, буде відмовлено у в'їзді, якщо не застосовується виняток, передбачений законом", – наголошують в ЄС.

Після в’їзду можна буде вільно подорожувати країнами Європи, але треба буде дотримуватися терміну до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Дозвіл ETIAS коштуватиме 7 євро, а документ залишатиметься дійсним упродовж 3 років або до закінчення терміну дії паспорта заявника.

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