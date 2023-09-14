Массовые отмены и задержки рейсов: где пассажиры могут застрять этой осенью

В странах ЕС довольно часто бывают страйки работников транспортной структуры - авиадиспетчеров, персонал аэропортов, пилоты, сотрудники метро и ЖД транспорта. При этом о страйках обычно предупреждают заранее. Такие забастовки могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Где ожидаются в странах ЕС забастовки этой осенью и что делать украинцам, которые застряли в аэропорту - читайте в материале ниже.

Где будут забастовки

Франция

Самая большой профсоюз авиадиспетчеров Франции (SNCTA) призвал работников провести общенациональную забастовку дважды - 15 сентября и 13 октября. Ожидается массовая отмена рейсов по всей стране.

Метро в Париже может остановиться во время чемпионата по регби, который продлится до 28 октября на Стад де Франс, Сан-Дени. Сейчас власти ведут переговоры с профсоюзами.

Италия

Авиадиспетчеры всех аэропортов Италии проведут забастовку 16 сентября - на 8 часов. Возможны задержки и отмены рейсов с 10:00 до 18:00.

Профсоюзы работников общественного транспорта планируют общенациональную забастовку 18 сентября. Это значит, что могут быть серьезные сбои в работе метро, трамваев, автобусов в крупных городах страны.

Грузчики итальянских аэропортов планируют забастовку на 29 сентября. Профсоюзы призывают улучшить условия и гарантии работы и повысить заработную плату.

Великобритания

Персонал наземного обслуживания в аэропорту Лутон уйдет на забастовку 20 сентября - на 24 часа. Этот страйк - в знак протеста против плохих условий труда.

Также бастовать в аэропорту Лутон уборщики - с 20 по 24 сентября, из спора по оплате труда. И работник автостоянки этого же аэропорта - 20-21 сентября.

Бельгия

Пилоты крупной авиакомпании Ryanair бастуют 14-15 сентября. Стоит отметить, что это не первая забастовка в аэропорту Шарлеруа и предыдущие в июле и августе привели к отмене сотен рейсов. Кроме того, пилоты предупреждают, забастовки будут продолжаться до октября 2024 года.

Испания

Сотрудники частной службы безопасности аэропорта Аликанте-Эльче объявили о забастовке в сентябре, но дату пока не определили. Причина - недовольство условиями труда и оплатой.

Сотрудники Ilunion Seguridad будут проводить короткие забастовки. Утром с 8:45 до 9:45 и вечером с 18 до 19 часов. Даты: 22-24 сентября, 29-30 сентября. Это приведет к задержкам во время проверки багажа.

Что делать украинцам в случае забастовок

Всегда проверяйте почту. Если будут изменения в вашем бронировании, то авиакомпания отправит письмо на вашу почту. Перед поездкой проверьте сайт или приложение авиакомпании, сайт аэропорта - там может быть информация об отмене или переносе рейса.

Позвоните в службу поддержки клиентов авиакомпании и уточните информацию о вашем рейсе.

Если рейс отменен. При отмене рейса авиакомпания должна предложить альтернативный рейс, который будет отправлять немного раньше или позже. Если альтернативного рейса нет, то обратитесь в службу поддержки для выбора другого маршрута или получения компенсации.

Всегда сохраняйте все чеки - с документальными подтверждениями контактировать с авиакомпанией намного легче.

Компенсация за отмену рейса. За задержку или отмену рейса вы имеете право потребовать компенсацию. У каждой авиакомпании есть свои собственные правила и могут быть нюансы, в зависимости от законодательства страны, в которой происходит перелет.

Стандартные правила:

1. При отмене рейса вам гарантирован полный возврат средств. Хотя чаще авиакомпании предлагают замену рейса на другой.

2. При задержке рейса также можно получить компенсацию, но это зависит от очень многих факторов - время задержки, причина, длина перелета и так далее.

3. Если ваш рейс перенесли на другой день, то авиакомпания может предоставить бесплатное проживание и трансфер в гостиницу и обратно. Если вы с этой задачей справитесь самостоятельно, то можете требовать от авиакомпании возмещение средств.