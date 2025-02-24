"Масниця на максімалках": як відзначають свято Марді Гра у різних країнах

Джерела та значення Марді Гра

Свято Марді Гра бере свій початок із християнської традиції, адже воно відзначає останній день перед Великим постом - періодом смирення та утримання від певних видів їжі. У цей день віряни прагнули використати залишки м’яса, яєць, масла та молока, щоб вони не пропали під час посту.

Звідси виникла традиція приготування млинців у Великій Британії, де святкують Панкейк Дей. Церква навіть дзвонила спеціальними дзвонами, щоб сповістити людей про час сповіді та приготування млинців. Марді Гра також став часом гучних веселощів і святкувань перед початком стриманого посту.

Франція

У Франції Марді Гра відомий розкішними карнавалами, серед яких найвідомішим є Карнавал у Ніцці. Яскраві паради, барвисті платформи, танцюристи та музиканти заповнюють вулиці міста, створюючи атмосферу справжнього свята. Однією з традицій є битва квітами, коли учасники параду кидають у глядачів ароматні букети.

Крім Ніцци, у Марселі також проводяться святкові заходи, де люди в яскравих костюмах веселяться до самого вечора. Французьке Марді Гра - це поєднання старовинних традицій та сучасних карнавальних розваг.

Карнавал у Марселі (фото: Вікіпедія)

Німеччина

У Німеччині Марді Гра відомий під різними назвами - Фашинг, Карнавал або Фастнахт, залежно від регіону. Кульмінація свят випадає на "Жирний четвер" (Schmutziger Donnerstag), коли традиційно споживають ситні страви. У містах Північного Рейну-Вестфалії проходять паради, а жінки у костюмах символічно "захоплюють" ратуші. Марді Гра в Німеччині - це вибух кольорів, музики та народних гулянь.

Бельгія

У бельгійському місті Бінш щороку відбувається один із найвідоміших карнавалів Європи, що внесений до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Центральною фігурою свята є "Гіллі" - чоловіки в яскравих костюмах із восковими масками та пір’ям страуса. Під час параду вони кидають апельсини в натовп, що вважається символом удачі. Карнавал у Бінше - це поєднання середньовічних традицій, музики та веселощів, що створює неповторну атмосферу.

Святковий парад у Марселі (фото: Вікіпедія)

Італія

Італійське святкування Марді Гра, відоме як Карнавал, вражає своїм розмахом та багатою історією. Найзнаменитіший Карнавал відбувається у Венеції, де вулиці наповнені людьми у вишуканих масках та історичних костюмах. Інші яскраві карнавали проводяться у Віареджо та Івреа.

В Івреа святкування супроводжується знаменитою "Битвою апельсинами", яка символізує боротьбу за свободу. На Сардинії під час Карнавалу можна побачити давні апотропеїчні маски, такі як мамутонес, що мають захисне значення.

США

У Сполучених Штатах Америки Марді Гра отримав особливу популярність, зокрема в Новому Орлеані. Традиція прибула до Північної Америки у XVII столітті разом із французькими колоністами.

Перше святкування Марді Гра відбулося ще в 1703 році в місті Мобіл, але саме Новий Орлеан став його епіцентром. Вулиці міста заповнюють карнавальні платформи, танцюристи та музиканти.

Однією з головних традицій є паради містичних товариств, або "кру", кожне з яких має власну тематику. Учасники парадів кидають у натовп різнокольорові намиста, монети та інші сувеніри. Серед найвідоміших кру - "Rex" та "Zulu", які проводять свої паради у Жирний вівторок.

Марді Гра у Новому Орлеані став синонімом гасла "Laissez les bons temps rouler" ("Нехай гарні часи тривають!"), адже це свято справжньої радості, музики та карнавального духу.

Марді Гра у США (фото: Вікіпедія)

Марді Гра у інших країнах

У різних куточках світу Марді Гра набув унікальних форм.

У Чехії святкують Масопуст - веселе народне гуляння з костюмованими процесіями та традиційними частуваннями.

У Швеції Fettisdagen супроводжується поїданням semla - булочок із мигдалевою пастою та збитими вершками.

У Сенегалі в Дакарі місцевий Марді Гра поєднує традиційні африканські ритуали з карнавальними парадами. У кожній країні свято має свої особливості, але об'єднує їх одне - бажання насолодитися життям перед початком Великого посту.