"Масленица на максималках": как отмечают праздник Марди Гра в разных странах

Истоки и значение Марди Гра

Праздник Марди Гра берет свое начало из христианской традиции, ведь он отмечает последний день перед Великим постом - периодом смирения и воздержания от определенных видов пищи. В этот день верующие стремились использовать остатки мяса, яиц, масла и молока, чтобы они не пропали во время поста.

Отсюда возникла традиция приготовления блинов в Великобритании, где празднуют Панкейк Дэй. Церковь даже звонила специальными колоколами, чтобы известить людей о времени исповеди и приготовления блинов. Марди Гра также стал временем шумного веселья и празднования перед началом сдержанного поста.

Франция

Во Франции Марди Гра известен роскошными карнавалами, среди которых самым известным является Карнавал в Ницце. Яркие парады, красочные платформы, танцоры и музыканты заполняют улицы города, создавая атмосферу настоящего праздника. Одной из традиций является битва цветами, когда участники парада бросают в зрителей ароматные букеты.

Кроме Ниццы, в Марселе также проводятся праздничные мероприятия, где люди в ярких костюмах веселятся до самого вечера. Французское Марди Гра - это сочетание старинных традиций и современных карнавальных развлечений.

Карнавал в Марселе (фото: Википедия)

Германия

В Германии Марди Гра известен под разными названиями - Фашинг, Карнавал или Фастнахт, в зависимости от региона. Кульминация праздников выпадает на "Жирный четверг" (Schmutziger Donnerstag), когда традиционно потребляют сытные блюда. В городах Северного Рейна-Вестфалии проходят парады, а женщины в костюмах символически "захватывают" ратуши. Марди Гра в Германии - это взрыв цветов, музыки и народных гуляний.

Бельгия

В бельгийском городе Бинш ежегодно проходит один из самых известных карнавалов Европы, который внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Центральной фигурой праздника являются "Гилли" - мужчины в ярких костюмах с восковыми масками и перьями страуса. Во время парада они бросают апельсины в толпу, что считается символом удачи. Карнавал в Бинше - это сочетание средневековых традиций, музыки и веселья, что создает неповторимую атмосферу.

Праздничный парад в Марселе (фото: Википедия)

Италия

Итальянское празднование Марди Гра, известное как Карнавал, поражает своим размахом и богатой историей. Самый знаменитый Карнавал происходит в Венеции, где улицы наполнены людьми в изысканных масках и исторических костюмах. Другие яркие карнавалы проводятся в Виареджо и Ивреа.

В Ивреа празднование сопровождается знаменитой "Битвой апельсинами", которая символизирует борьбу за свободу. На Сардинии во время Карнавала можно увидеть древние апотропеические маски, такие как мамутонес, имеющие защитное значение.

США

В Соединенных Штатах Америки Марди Гра получил особую популярность, в частности в Новом Орлеане. Традиция прибыла в Северную Америку в XVII веке вместе с французскими колонистами.

Первое празднование Марди Гра состоялось еще в 1703 году в городе Мобил, но именно Новый Орлеан стал его эпицентром. Улицы города заполняют карнавальные платформы, танцоры и музыканты.

Одной из главных традиций являются парады мистических обществ, или "кру", каждое из которых имеет собственную тематику. Участники парадов бросают в толпу разноцветные бусы, монеты и другие сувениры. Среди самых известных кру - "Rex" и "Zulu", которые проводят свои парады в Жирный вторник.

Марди Гра в Новом Орлеане стал синонимом лозунга "Laissez les bons temps rouler" ("Пусть хорошие времена продолжаются!"), ведь это праздник настоящей радости, музыки и карнавального духа.

Марди Гра в США (фото: Википедия)

Марди Гра в других странах

В разных уголках мира Марди Гра приобрел уникальные формы.

В Чехии празднуют Масопуст - веселое народное гуляние с костюмированными процессиями и традиционными угощениями.

В Швеции Fettisdagen сопровождается поеданием semla - булочек с миндальной пастой и взбитыми сливками.

В Сенегале в Дакаре местный Марди Гра сочетает традиционные африканские ритуалы с карнавальными парадами. В каждой стране праздник имеет свои особенности, но объединяет их одно - желание насладиться жизнью перед началом Великого поста.