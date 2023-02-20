Масляна 2023 в Україні: милі привітання зі святом для близьких і рідних
Масляна, або Масниця в Україні у 2023 році святкується з 20 по 26 лютого, і початок Сирного тижня заведено зустрічати із заготівлею вареників, млинців та інших ситних смаколиків до святкового столу, а також з добрими душевними привітаннями з нагоди символічного закінчення зими та початку весни.
Милі оригінальні привітання з Масляною, які допоможуть поділитися з рідними та близькими найкращими побажаннями та світлими емоціями у це стародавнє колоритне свято - ми підготували для вас у матеріалі нижче.
Привітання з Масляною 2023 у листівках, віршах і прозі
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Сонечко надворі знову сяє,
Промені дарує золоті,
І млинцями щиро пригощає,
Тиждень весняний, масний.
Не давайте суму жити,
Посміхайтесь повсякчас,
Для розваги і розради
Масляна - найкращий час!
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Вам з любов'ю я млинців напік,
Руки ними я собі обпік,
Та ні нащо не натякаю,
Зі святом лише привітаю!
Ви за здоров'я наливайте,
Робити все завжди встигайте!
Млинців від мене вимагайте,
Та в гості швидше погукайте!
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У ці святкові дні ми проводжаємо зиму, а з нею - і всі лиха та негаразди! На порозі весни, цього смачного веселого свята, хочеться побажати оновлення і щасливих днів, щедрого столу, гостинної хати, злагоди та достатку. Нехай сонце світить яскравіше, біди йдуть геть, а в серці назавжди оселиться щастя та добро. З Масляною вас!
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Масляна до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
Щоб було усе в порядку,
І млинців побільше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!
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Хай млинці не підгорять,
Щастя та любов царять!
Ти млинців не об'їдайся,
Гарно завжди почувайся!
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Вітаю вас із Масляною! Нехай зима, що минає, забирає з собою все, що могло змусити перейматися та горювати, а весна буйними фарбами і теплим вітром принесе у ваші будні світло, добро та добру вдачу!
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Масляну святкували,
Люту зиму проводжали.
Були танці, були співи
Та й млинці усім на диво.
Ой, яке ж то гарне свято -
Вас дозвольте привітати!
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Кажуть, що сила світлого свята Масляна здатна творити чудеса!.. Нехай у цей день усі прикрощі, всі негаразди назавжди підуть з вашої оселі, щоб ваше життя було таким самим теплим і солодким, як сьогоднішні млинці!
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Масляна, Масниця -
Свято живота,
Кожна господиня
Млинців напекла.
Зі сметаною і з медом -
Гарячі та смачні.
Багато жартів й веселощів
Я бажаю тобі.
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Вітаю вас із Масляною! З приходом весни, з яскравим сонечком і чистим небом, з частуваннями та веселощами! Нехай у ці святкові дні, і весь рік, у вашій душі цвіте та пахне весна! Кохання вам і сили, добра та стійкості! Веселих свят та успішних радісних буднів, краси та тепла у стосунках, та багатих столів, що ломляться від страв!
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про "магію" цього свята, та яких обрядів та ритуалів дотримувалися на Масляну в давні часи.
А ще перед цим розповідали, що не можна робити у свято зустрічі Масляної, щоб не викликати лиха.
Читайте також про те, як правильно називати свято: Масляна, Масниця або Колодій.