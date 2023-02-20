Масляна 2023 в Україні: милі привітання зі святом для близьких і рідних

Масляна, або Масниця в Україні у 2023 році святкується з 20 по 26 лютого, і початок Сирного тижня заведено зустрічати із заготівлею вареників, млинців та інших ситних смаколиків до святкового столу, а також з добрими душевними привітаннями з нагоди символічного закінчення зими та початку весни.

Милі оригінальні привітання з Масляною, які допоможуть поділитися з рідними та близькими найкращими побажаннями та світлими емоціями у це стародавнє колоритне свято - ми підготували для вас у матеріалі нижче.

Привітання з Масляною 2023 у листівках, віршах і прозі

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Сонечко надворі знову сяє,

Промені дарує золоті,

І млинцями щиро пригощає,

Тиждень весняний, масний.

Не давайте суму жити,

Посміхайтесь повсякчас,

Для розваги і розради

Масляна - найкращий час!

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Вам з любов'ю я млинців напік,

Руки ними я собі обпік,

Та ні нащо не натякаю,

Зі святом лише привітаю!

Ви за здоров'я наливайте,

Робити все завжди встигайте!

Млинців від мене вимагайте,

Та в гості швидше погукайте!

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У ці святкові дні ми проводжаємо зиму, а з нею - і всі лиха та негаразди! На порозі весни, цього смачного веселого свята, хочеться побажати оновлення і щасливих днів, щедрого столу, гостинної хати, злагоди та достатку. Нехай сонце світить яскравіше, біди йдуть геть, а в серці назавжди оселиться щастя та добро. З Масляною вас!

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Масляна до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

Щоб було усе в порядку,

І млинців побільше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

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Хай млинці не підгорять,

Щастя та любов царять!

Ти млинців не об'їдайся,

Гарно завжди почувайся!

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Вітаю вас із Масляною! Нехай зима, що минає, забирає з собою все, що могло змусити перейматися та горювати, а весна буйними фарбами і теплим вітром принесе у ваші будні світло, добро та добру вдачу!

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Масляну святкували,

Люту зиму проводжали.

Були танці, були співи

Та й млинці усім на диво.

Ой, яке ж то гарне свято -

Вас дозвольте привітати!

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Кажуть, що сила світлого свята Масляна здатна творити чудеса!.. Нехай у цей день усі прикрощі, всі негаразди назавжди підуть з вашої оселі, щоб ваше життя було таким самим теплим і солодким, як сьогоднішні млинці!

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Масляна, Масниця -

Свято живота,

Кожна господиня

Млинців напекла.

Зі сметаною і з медом -

Гарячі та смачні.

Багато жартів й веселощів

Я бажаю тобі.

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Вітаю вас із Масляною! З приходом весни, з яскравим сонечком і чистим небом, з частуваннями та веселощами! Нехай у ці святкові дні, і весь рік, у вашій душі цвіте та пахне весна! Кохання вам і сили, добра та стійкості! Веселих свят та успішних радісних буднів, краси та тепла у стосунках, та багатих столів, що ломляться від страв!

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