Масленица 2023 в Украине: милые поздравления с праздником для близких и родных

Масленица в Украине в 2023 году празднуется с 20 по 26 февраля, и начало Сырной недели принято встречать с заготовкой вареников, блинов и других сытных вкусных угощений к праздничному столу, а также с добрыми душевными поздравлениями по случаю символического окончания зимы и начала весны.

Милые оригинальные поздравления с Масленицей, которые помогут поделиться с родными и близкими лучшими пожеланиями и светлыми эмоциями в этот древний колоритный праздник - мы подготовили для вас в материале ниже.

Поздравления с Масленицей 2023 в открытках, стихах и прозе

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Поздравляю с Масленицей!

Пусть она согреет,

Даст тепла и радости,

Нежности, веселья.

Солнышком обнимет

И добром хранит,

Все проблемы снимет,

Мечты осуществит.

Ярких дней добавит,

Света и успехов,

Пусть живется славно

И с задорным смехом!

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С Масленицей! Пожелаю

Всех удач тебе подряд:

Целый мир пусть поздравляет,

А блины - не подгорят!

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В эти праздничные дни мы провожаем зиму, а с ней - и все неприятности и невзгоды! На пороге весны, в этот вкуснейший веселый праздник, хочется пожелать обновления и счастливых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, обильного достатка. Пусть солнце светит ярче, беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей вас!

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Поздравляю с Масленицей!

Желаю бесконечного добра!

Чтоб жизнь самой счастливой,

Самой сказочной была!

Пусть придет к вам счастье,

Как солнышко весеннее!

Пусть будет с вами радость,

Любовь и настроение!

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Пусть в твоем доме бушует весна,

Всем я сегодня желаю добра!

Разных блинов желаю отведать,

Ужинать, завтракать ими, обедать!

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Поздравляю вас с Масленицей! Пусть уходящая зима уносит с собой все, что могло заставить переживать и горевать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в ваши будни свет, добро и удачу!

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Наступают проводы зимы.

В Масленицу все пекут блины.

Хочется весны, ее тепла,

Хочется улыбок и добра.

Пусть от вас уходят холода,

Пусть растают горе и беда,

Пусть веселье постучится в дом

И надолго приживется в нем.

Пусть простите вы, простят и вас,

И счастливым будет каждый час.

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Говорят, что сила светлого праздника Масленица способна творить чудеса!.. Пусть же в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, чтобы ваша жизнь была такой же теплой и сладкой, как сегодняшние блины!

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Блинчик горячий, край хрустящий,

Вкусный, сладкий, настоящий!

Словно солнышко сияет,

Весна зиму провожает!

Радостно шумит народ,

Дружно встали в хоровод.

Любим праздник этот славный.

Масленица снова с нами.

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Поздравляю вас с Масленицей! С приходом весны, с ярким солнышком и чистым небом, с гуляньем и весельем! Пусть в эти праздничные дни, и весь год, в вашей душе цветет и пахнет весна! Любви вам и силы, добра и стойкости! Веселых праздников и успешных радостных будней, красоты и тепла в отношениях, и обильных столов, что ломятся от блюд!

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