Масленица в Украине в 2021 году: все традиции и обычаи по дням

В старину на Масленицу устраивали народные гуляния и разные забавы, так как следом шел Великий пост и начинались ограничения в развлечениях и пище. Считалось, что чем веселее отпразднуешь Масленицу – тем богаче и насыщеннее будет весь следующий год.

Масленица делится на два периода: Узкая (с понедельника по среду) и Широкая (с четверга по воскресенье). У каждого дня недели на Масленицу есть свое значение, традиции и обряды.

Понедельник – "Встреча".

В этот день заготавливают продукты для праздничных столов, пекут блины с разными начинками. Первый блин отдают бедным, чтобы они помянули души усопших родственников. В этот день делают чучело из соломы в женском платье и устанавливают в центре села или города до окончания Масленицы.

Вторник – "Заигрыш".

В этот день разворачиваются масленичные гуляния – люди катаются с горок на санках, на каруселях, устраивают представления. Но основные обряды связаны со сватовством – молодые люди ходят на смотрины и выбирают себе будущую пару. Считалось, что если сосватать невесту на Масленицу, то и свадьба будет скоро, сразу по окончании поста.

Среда – "Лакомка"

В этот день ходят на блины к теще. Хозяйки приглашают своих зятьев на праздничный обед и угощают их блинами, пирогами и другими угощениями. Этот день считался удачным поводом, чтобы наладить отношения в родне, подружиться и выразить свою признательность.

Масленицу будут праздновать с 8 по 14 марта

Четверг – "Разгуляй"

С этого дня начинается Широкая Масленица. Работать было запрещено до конца недели, но вот развлекаться можно уже по полной. В такие дни начинали проводить кулачные бои, конкурсы, состязания, водили хороводы, пели песни и танцевали. Также собирались большими компаниями за общим столом.

Пятница – "Тещины вечерки"

В этот день тещи наносят ответный визит к зятю. Он зовет ее в гости и угощает блинами собственного приготовления. Теща при этом имеет право прийти в гости с подругами. По народным приметам считалось, что если эти обряды выполнить в точности, то отношения тещи и зятя будут идеальными.

Суббота – "Золовкины посиделки"

В этот день родственники мужа приходят в гости к своему сыну и невестке. Хозяйка печет блины и угощает свекра и свекровь. Невестке обычно родственники дарят в этот день подарок, чтобы показать ей особое расположение и "задобрить" ее.

Воскресенье – "Прощеное"

В этот день принято просить прощения и прощать. Важно провести этот день с добрыми мыслями и настроении, раскаяться в своих грехах и войти в Великий пост с чистой душой и совестью. Вечером в воскресенье устраивались гуляния, на которых провожали зиму и сжигали чучело Масленицы.