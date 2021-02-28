Масниця в Україні в 2021 році: всі традиції і звичаї по днях

У старовину на Масницю влаштовували народні гуляння та різні забави, оскільки слідом йшов Великий піст і починалися обмеження в розвагах і їжі. Вважалося, що чим веселіше відсвяткуєш Масницю – тим багатшим і більш насиченим буде весь наступний рік.

Масниця поділяється на два періоди: Вузька (з понеділка по середу) і Широка (з четверга по неділю). У кожного дня тижня на Масляну є своє значення, традиції та обряди.

Понеділок – "Зустріч".

В цей день заготовляють продукти для святкових столів, печуть млинці з різними начинками. Перший млинець віддають бідним, щоб вони пом'янули душі покійних родичів. В цей день роблять опудало з соломи в жіночій сукні та встановлюють у центрі села чи міста до закінчення Масляної.

Вівторок – "Загравання".

В цей день розгортаються масничні гуляння – люди катаються з гірок на санках, на каруселях, влаштовують вистави. Але основні обряди пов'язані зі сватанням – молоді люди ходять на оглядини та вибирають собі майбутню пару. Вважалося, що якщо посватати наречену на Масницю, то й весілля буде скоро, відразу після закінчення посту.

Середа – "Лакомка"

В цей день ходять на млинці до тещі. Господині запрошують своїх зятів на святковий обід і пригощають їх млинцями, пирогами та іншими стравами. Цей день вважався вдалим приводом, щоб налагодити стосунки в родині, подружитися і висловити свою вдячність.

Масницю будуть святкувати з 8 по 14 березня

Четвер – "Розгуляй"

З цього дня починається Широка Масниця. Працювати було заборонено до кінця тижня, але ось розважатися можна вже по повній. В такі дні починали проводити кулачні бої, конкурси, змагання, водили хороводи, співали пісні та танцювали. Також збиралися великими компаніями за загальним столом.

П'ятниця – "Тещині вечірки"

У цей день тещі наносять візит до зятя. Він кличе її в гості та пригощає млинцями власного приготування. Теща при цьому має право прийти в гості з подругами. За народними прикметами вважалося, що якщо ці обряди виконати в точності, то відносини тещі й зятя будуть ідеальними.

Субота – "посиденьки зовиці"

В цей день родичі чоловіка приходять в гості до свого сина і невістки. Господиня пече млинці та пригощає свекра і свекруху. Невістці зазвичай родичі дарують у цей день подарунок, щоб показати їй особливу прихильність і "задобрити" її.

Неділя – "Прощена"

В цей день заведено просити вибачення і прощати. Важливо провести цей день з добрими думками та настроєм, покаятися у своїх гріхах і увійти у Великий піст з чистою душею і совістю. Увечері в неділю влаштовувалися гуляння, на яких проводжали зиму і спалювали опудало Масниці.