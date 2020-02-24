Масленица 2020: традиции и запреты праздника по дням недели

Масленица 2020 в Украине начинается в понедельник, 24 февраля и продлится до воскресенья, 1 марта. Эта неделя символизирует встречу зимы с весной, а каждый день Масленицы имеет свои традиции и запреты. Все что нужно знать о веселом и светлом празднике - в материале Styler.

Масленица делится на два периода

Несомненно, главной традицией этой недели является выпекание блинов - наши предки верили, что блин символизирует Солнце. Праздник делится на две части: с понедельника по среду - "узкая" Масленица, а с четверга по воскресенье - "широкая".

На протяжении всей недели запрещено употреблять алкоголь, мясо, а также испытывать негативные эмоции. В первые три дня можно и нужно убраться в доме, а с четверга работы по дому уже под запретом. Гостей непременно нужно встречать в чистом доме, иначе весь год будет бардак.

Традиции Масленицы по дням недели

Каждый день Масленичной недели наполнен глубоким смыслом. У каждого из них есть свое название и обычаи, которые принято соблюдать.

Понедельник, 24 февраля - Встреча Масленицы

В этот день принято печь блины, а попробовать их обязательно должны все домочадцы. Первый блин нужно отдать нищему, чтобы он помянул усопших. А молодежь в первый день праздника делала чучело из соломы. Оно должно было простоять до последнего дня праздника.

Вторник, 25 февраля - Заигрыш

Второй день Масленицы был примечателен смотринами. Девушки наряжались в лучшие одежды и шли на гуляния искать свою вторую половинку. Во время гуляний молодые хозяйки угощали друг друга блинами.

Среда, 26 февраля - Лакомка

В этот день принято накрывать вкусный стол и зазывать к себе гостей. Кроме блинов на стол можно подавать различные пироги со сладкими и солеными начинками. Мясные блюда на Масленицу уже были под запретом - люди готовились к Великому посту.

Масленица 2020 (фото: pixabay.com)

Четверг, 27 февраля - Разгуляй

Уборку в доме и во дворе к этому дню нужно завершить, в этот день начиналось настоящее веселье. Четвертый день Масленицы принято праздновать с большим размахом - устраивать фестивали, танцы, песни, хороводы, кулачные бои и прыгать через костер.

Пятница, 28 февраля - Тещины вечера

В этот день тещи кормили зятьев до отвала блинами собственного приготовления. Если накормить любимого зятя вкусными блинами в этот день - у них целый год будут хорошие отношения.

Суббота, 29 февраля - Золовкины посиделки

В этот день принято было звать в гости золовку (сестру мужа), а также других родственников супруга. Их нужно накормить вкусными блинами, а также одарить подарками. Эта традиция - отличный повод для молодой жены сдружиться с новой родней.

Воскресенье, 1 марта - Прощеное воскресенье

В воскресенье принято просить прощения у родных и друзей, а также самим прощать. Верующие в этот день идут в храм, чтобы покаяться в своих грехах. В последний день Масленицы принято сжигать чучело, а оставшийся пепел развеивали над полями для хорошего урожая.