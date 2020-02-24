Масляна 2020: традиції і заборони свята по днях тижня

Масляна 2020 в Україні починається у понеділок, 24 лютого і триватиме до неділі, 1 березня. Цей тиждень символізує зустріч зими з весною, а кожен день Масляної має свої традиції і заборони. Все що потрібно знати про веселе і світле свято - у матеріалі Styler.

Масляна поділяється на два періоди

Безсумнівно, головною традицією цього тижня є випікання млинців - наші предки вірили, що млинець символізує Сонце. Свято ділиться на дві частини: з понеділка по середу - "вузька" Масляна, а з четверга по неділю - "широка".

Протягом усього тижня заборонено вживати алкоголь, м'ясо, а також відчувати негативні емоції. У перші три дні можна і треба прибратися в будинку, а з четверга роботи по дому вже під забороною. Гостей неодмінно потрібно зустрічати у чистому будинку, інакше весь рік буде бардак.

Традиції Масляної по днях тижня

Кожен день Масляного тижня наповнений глибоким змістом. У кожного з них є своя назва і звичаї, які прийнято дотримуватись.

Понеділок, 24 лютого - Зустріч Масляної

У цей день заведено пекти млинці, а скуштувати їх обов'язково повинні всі домочадці. Перший млинець потрібно віддати бідному, щоб він пом'янув покійних. А молодь у перший день свята робила опудало з соломи. Воно повинно було простояти до останнього дня свята.

Вівторок, 25 лютого - Загравання

Другий день Масляної був примітний оглядинами. Дівчата вбиралися в найкращий одяг і йшли на гуляння шукати свою другу половинку. Під час гулянь молоді господині пригощали одна одну млинцями.

Середа, 26 лютого - Лакомка

У цей день заведено накривати смачний стіл і кликати до себе гостей. Крім млинців на стіл можна подавати різні пироги з солодкими і солоними начинками. М'ясні страви на Масляну вже були під забороною - люди готувалися до Великого посту.

Масляна 2020 (фото: pixabay.com)

Четвер, 27 лютого - Розгуляй

Прибирання в будинку і у дворі до цього дня потрібно завершити, у четвер починалося справжні веселощі. Четвертий день Масляної прийнято святкувати з великим розмахом - влаштовувати фестивалі, танці, пісні, хороводи, кулачні бої і стрибати через багаття.

П'ятниця, 28 лютого - Тещині вечори

У цей день тещі годували зятів до відвалу млинцями власного приготування. Якщо нагодувати улюбленого зятя смачними млинцями в цей день - у них цілий рік будуть хороші стосунки.

Субота, 29 лютого - Зовичні посиденьки

У цей день прийнято було кликати в гості зовицю (сестру чоловіка), а також інших родичів чоловіка. Їх треба нагодувати смачними млинцями, а також обдарувати подарунками. Ця традиція - відмінний привід для молодої дружини здружитися з новою ріднею.

Неділя, 1 березня - Прощена неділя

У неділю заведено просити вибачення у рідних і друзів, а також самим прощати. Віруючі в цей день йдуть до храму, щоб покаятися у своїх гріхах. В останній день Масляної прийнято спалювати опудало, а попіл розвіювали над полями для хорошого врожаю.