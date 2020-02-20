Масленица 2020: когда праздновать и что строго запрещено делать

Масленица 2020 в Украине будет отмечаться с 24 февраля по 1 марта. Главной традицией этого периода, безусловно, является выпекание и поедание блинов. Все традиции Масленицы, что нужно обязательно сделать, а что делать нельзя - в материале Styler.

Ежегодно этот праздник у принято отмечать в течение недели накануне Великого поста, что начинается с 2 марта - за семь недель до Пасхи, которую в этом году украинцы отпразднуют 19 апреля.

Главные традиции праздника

На Масленицу принято много гулять и веселится, обязательно нужно печь и поедать в большом количестве блины со всевозможными сладкими и солеными (немясными) начинками. Чем больше блинов вы испечете, тем лучше, ведь они привлекают в дом богатство.

Кроме блинов на стол можно подавать сырники, ватрушки, уху и запеченную рыбу. Алкоголь в это время не приветствуется, из напитков следует выбирать кисломолочные.

Также на Масленицу устраивают проводы зимы и сжигают чучело, которое символизирует зиму, и развеивают его пепел в поле.

Что обязательно нужно сделать на Масленицу

Хотя этот период и время гуляний, отдыхать на этой неделе не принято. Нужно хорошенько прибраться в доме, выбросить ненужный хлам и мусор, навести чистоту, чтобы во время Великого поста, уделить время духовному.

В последний день Масленицы - 1 марта, который называют Прощенное воскресенье, принято обязательно попросить прощения у близких и очистить свою душу перед Великим постом.

На Масленицу обязательно нужно позвать гостей или самим навестить своих родных или близких друзей.

Народные приметы праздника

Первый съеденный блин - к здоровью на целый год. Поэтому от лакомства отказываться нельзя даже тем, кто сидит на строгой диете.

Теща не должна жалеть блинов для зятя, чтобы отношения между ними были хорошими.

А если на Масленицу в ваш дом неожиданно нагрянули гости, это принесет вам счастье и радость.

А выброшенные на этой неделе ненужные вещи вернутся в дом обновками.

Что нельзя делать на Масленицу

Поскольку Масленица начинает Великий пост, эта неделя считается безмясной. То есть, начинает действовать запрет на мясо и мясные продукты. Зато рыбу, яйца и молочные продукты употреблять еще можно. При этом запретов на количество съеденного не существует.

Хотя Масленица праздник веселый, алкогольные напитки в этот период употреблять нельзя.

Категорически нельзя ссориться, поскольку это может навлечь на вас и на вашу семью беду.