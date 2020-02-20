Масляна 2020: коли святкувати і що суворо заборонено робити

Масляна 2020 в Україні буде відзначатися з 24 лютого по 1 березня. Головною традицією цього періоду, безумовно, є випікання і поїдання млинців. Усі традиції Масляної, що потрібно обов'язково зробити, а що робити не можна - в матеріалі Styler.

Щороку це свято заведено відзначати протягом тижня напередодні Великого посту, що розпочинається з 2 березня - за сім тижнів до Великодня, який цього року українці святкуватимуть 19 квітня.

Головні традиції свята

На Масляну прийнято багато гуляти і веселитися, обов'язково потрібно пекти і поїдати у великій кількості млинці з різноманітними солодкими і солоними (нем'ясними) начинками. Чим більше млинців ви спечете, тим краще, адже вони привертають в дім багатство.

Крім млинців на стіл можна подавати сирники, ватрушки, вуху і запечену рибу. Алкоголь у цей час не вітається, з напоїв слід вибирати кисломолочні.

Також на Масляну влаштовують проводи зими і спалюють опудало, яке символізує зиму, і розвіюють його попіл у полі.

Що обов'язково потрібно зробити на Масляну

Хоча цей період і час гулянь, відпочивати на цьому тижні не прийнято. Потрібно ретельно прибратися в оселі, викинути непотріб і сміття, навести чистоту, щоб під час Великого посту, приділити час духовному.

В останній день Масляної - 1 березня, який називають Прощеною неділею, прийнято обов'язково попросити пробачення у близьких і очистити свою душу перед Великим постом.

На Масляну обов'язково треба покликати гостей або самим відвідати своїх рідних чи близьких друзів.

Народні прикмети свята

Перший з'їдений млинець - до здоров'я на цілий рік. Тому від ласощів відмовлятися не можна навіть тим, хто сидить на строгій дієті.

Теща не повинна шкодувати млинців для зятя, щоб стосунки між ними були хорошими.

А якщо на Масляну у ваш дім несподівано нагрянули гості, це принесе вам щастя і радість.

А викинуті на цьому тижні непотрібні речі повернуться в будинок обновками.

Що не можна робити на Масляну

Оскільки Масляна розпочинає Великий піст, цей тиждень вважається безм'ясним. Тобто, починає діяти заборона на м'ясо і м'ясні продукти. Зате рибу, яйця і молочні продукти ще можна вживати. При цьому заборон на кількість з'їденого не існує.

Хоча Масляна свято веселе, алкогольні напої в цей період вживати не можна.

Категорично не можна сваритися, оскільки це може накликати на вас і на вашу сім'ю біду.