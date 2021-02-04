Маску придется носить даже после вакцинации: эксперты назвали пять причин

Эксперты объяснили, почему после вакцинации придется ходить в масках (Коллаж РБК-Украина)

Вакцинация от коронавируса стартовала уже во многих странах мира, и медики возлагают надежду на то, что эти меры смогут остановить пандемию. Однако специалисты считают, что даже после двух доз вакцины от коронавируса придется придерживаться всех мер предосторожности, чтобы обезопасить себя и близких.

Как объяснили эксперты, маски придется носить даже тем, кто уже получил вакцину от коронавируса и назвали пять причин, почему это нужно будет делать. Об этом говорится в материале CNN.

Нет 100% защиты

Даже самые лучшие вакцины из доступных сейчас во всем мире не дают 100% защиты, а при полной иммунизации они обеспечивают защиту только на 95%. А это значит, что остается 5% риска заразиться.

Все люди разные

Организм человека очень сложный и у некоторых людей будет более устойчивый иммунный ответ на две дозы вакцины, а у кого-то не такой стойкий.

Мутации коронавируса

Как это часто бывает с различными вирусами, SARS-CoV-2 мутирует по всему миру и создает штаммы, которые более заразны и более устойчивы. Антитела, которые вырабатываются у человека, который переболел COVID-19, не всегда могут защитить от нового штамма этой болезни.

Человек может быть тихим разносчиком

Бессимптомные носители вируса составляет около половины случаев COVID-19. Вполне вероятно, что после вакцинации такие люди смогут быть и дальше бессимптомными носителями вируса, считают эксперты.

Длительность иммунитета пока неизвестна

На данный момент исследователи еще не знают, как долго будет сохраняться иммунитет после тех вакцин, которые уже созданы. Есть вероятность, что в ближайшие месяцы или годы может потребоваться бустерная доза.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны сроки появления вакцины от COVID-19 в Украине.

А также рассказывали о том, что новая мутация коронавируса может снизить эффективность вакцин в 10 раз.