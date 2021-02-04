Маску придется носить даже после вакцинации: эксперты назвали пять причин

Вакцинация от коронавируса стартовала уже во многих странах мира, и медики возлагают надежду на то, что эти меры смогут остановить пандемию. Однако специалисты считают, что даже после двух доз вакцины от коронавируса придется придерживаться всех мер предосторожности, чтобы обезопасить себя и близких.
Как объяснили эксперты, маски придется носить даже тем, кто уже получил вакцину от коронавируса и назвали пять причин, почему это нужно будет делать. Об этом говорится в материале CNN.
Даже самые лучшие вакцины из доступных сейчас во всем мире не дают 100% защиты, а при полной иммунизации они обеспечивают защиту только на 95%. А это значит, что остается 5% риска заразиться.
Организм человека очень сложный и у некоторых людей будет более устойчивый иммунный ответ на две дозы вакцины, а у кого-то не такой стойкий.
Как это часто бывает с различными вирусами, SARS-CoV-2 мутирует по всему миру и создает штаммы, которые более заразны и более устойчивы. Антитела, которые вырабатываются у человека, который переболел COVID-19, не всегда могут защитить от нового штамма этой болезни.
Бессимптомные носители вируса составляет около половины случаев COVID-19. Вполне вероятно, что после вакцинации такие люди смогут быть и дальше бессимптомными носителями вируса, считают эксперты.
На данный момент исследователи еще не знают, как долго будет сохраняться иммунитет после тех вакцин, которые уже созданы. Есть вероятность, что в ближайшие месяцы или годы может потребоваться бустерная доза.
Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны сроки появления вакцины от COVID-19 в Украине.
А также рассказывали о том, что новая мутация коронавируса может снизить эффективность вакцин в 10 раз.
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