Маску доведеться носити навіть після вакцинації: експерти назвали п'ять причин

Експерти пояснили, чому після вакцинації доведеться ходити в масках (Колаж РБК-Україна)

Вакцинація від коронавірусу стартувала вже в багатьох країнах світу, і медики покладають надію на те, що ці заходи зможуть зупинити пандемію. Однак фахівці вважають, що навіть після двох доз вакцини від коронавірусу доведеться дотримуватися всіх заходів безпеки, щоб убезпечити себе і близьких.

Як пояснили експерти, маски доведеться носити навіть тим, хто вже отримав вакцину від коронавірусу і назвали п'ять причин, чому це потрібно буде робити. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Немає 100% захисту

Навіть найкращі вакцини з доступних зараз у всьому світі не дають 100% захисту, а при повній імунізації вони забезпечують захист тільки на 95%. А це значить, що залишається 5% ризику заразитися.

Всі люди різні

Організм людини дуже складний і у деяких людей буде більш стійка імунна відповідь на дві дози вакцини, а у когось не така стійка.

Мутації коронавірусу

Як це часто буває з різними вірусами, SARS-CoV-2 мутує по всьому світу і створює штами, які заразні та більш стійкі. Антитіла, які виробляються у людини, яка перехворіла COVID-19, не завжди можуть захистити від нового штаму цієї хвороби.

Людина може бути тихим розносником

Безсимптомні носії вірусу становить близько половини випадків COVID-19. Цілком ймовірно, що після вакцинації такі люди зможуть бути й далі безсимптомними носіями вірусу, вважають експерти.

Тривалість імунітету поки невідома

На цей момент дослідники ще не знають, як довго буде зберігатися імунітет після тих вакцин, які вже створені. Є ймовірність, що в найближчі місяці або роки, може знадобитися бустерна доза.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі терміни появи вакцини від COVID-19 в Україні.

А також розповідали про те, що нова мутація коронавірусу може знизити ефективність вакцин в 10 разів.