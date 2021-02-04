ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Не в 2023 году: стало известно, когда в Украине будет вакцина от COVID-19

Четверг 04 февраля 2021 15:00
Не в 2023 году: стало известно, когда в Украине будет вакцина от COVID-19
Стефанишина рассказала, когда в Украине появится вакцина от коронавируса (фото: Getty Images)
Автор: Styler

Информация журнала The Economist о том, что Украина получит широкий доступ к вакцине от коронавирус лишь в 2023 году, не соответствует действительности.

В этом заверила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью ТСН.uа.

По ее словам, новость о дате получения нашей страной вакцины, которая наделала немало шума в социальных сетях, это обычный миф.

"У нас уже есть положительные решения по COVAX. Мы также имеем достаточно успешные переговоры с признанными производителями вакцин. Так же мы ведем переговоры с ЕС по перераспределению излишков вакцин в Украину", - сказала она.

Стефанишина отметила, что статья авторитетного британского издания The Economist - "абсолютно нереалистичный сценарий".

"Мы говорим о том, что вакцины в Украине будут уже весной этого года точно", - сказала Ольга и добавила: "возможно, и раньше".

Таким образом она подтвердила слова министра здравоохранения Максима Степанова, который ранее заверил, что массовая вакцинация украинцев начнется в феврале, а бесплатный доступ к вакцинам получат около 30 млн граждан.

Напомним, недавно Дмитрий Шимкив выразил мнение, что свободный доступ к вакцинам от COVID-19 появится не раньше начала 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь вакцина от коронавируса

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь