Маска останется воспоминанием. Мальчик, который чудом выжил после ракетного удара в Виннице, снова танцует

Роман Олексив едва не погиб во время обстрела российскими войсками города Винница летом 2022 года. В тот день мальчик получил страшные ожоги и остался без мамы, а врачи не были уверены, что ребенок после полученных травм снова будет ходить и говорить. Но сейчас Роман уверенно идет к выздоровлению и даже снова начал танцевать.

Что известно о выздоровлении маленького мальчика из Винницы и какими радостными новостями поделился его папа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Врачи давали очень пессимистические прогнозы

14 июля 8-летний Роман вместе с мамой Галиной ждали приема врача в центре Винницы. Но российские ракеты разделили жизнь мальчика на "до" и "после". 29-летняя мама Галина погибла на месте, как и еще более 25 человек.

Ромчик выжил, но получил 45% ожогов тела и повреждения внутренних органов. Отец рассказывал, что все тело ребенка было обожжено. Когда Ромчик выползал после взрыва, он сел на горячие камни, из-за чего получил еще и ожог ноги и ягодицы.

Первые дни были тяжелыми для отца мальчика Ярослава. Он потерял жену, и в любой момент мог потерять и сына.

Кроме ожогов, у Ромы были и другие травмы - несколько осколков снаряда застряли в его черепе, черепно-мозговая травма, открытый перелом плеча. Началось заражение, и держалась температура. Но он справился, и первые решающие дни пережил.

Роман Олексив (фото: instagram.com/yaroslavoleksiv)

Мальчик перенес после трагедии 35 операций, более 100 дней он находился в реанимации Университетской клиники Дрездена. Врачи делали все, чтобы поставить ребенка на ноги. Только в сентябре отцу сказали, что Ромка точно будет жить.

В Германии он начал носить специальную компрессионную одежду, а также специальную маску, которая сдерживала рост рубцов и готовила кожу к дальнейшей пластике.

На тот момент медики прогнозировали, что Роман не сможет самостоятельно ходить и говорить. Но настойчивость мальчика и крепкий характер удивили всех. В октябре, через три месяца после трагедии, он снова начал ходить.

Новый этап в жизни

Через некоторое время после лечения Роман не только начал самостоятельно ходить и говорить, но и вернулся к учебе в школе. Впоследствии он возобновил занятия по бальным танцам и игре на баяне.

Специальную маску и одежду Роман должен был носить минимум два года и вот сейчас его папа поделился радостной новостью - сыну сняли маску.

"Вот пришло время, когда синяя маска остается воспоминанием о том периоде нашей жизни. Теперь наши реабилитации выглядят и будут выглядеть иначе. Мысленно мы уже дома в Украине. Надеемся, вскоре это произойдет на самом деле. Там начнется новая страница - жизни, выздоровления и мечтаний!" - отметил Ярослав.

Сейчас Ромчик снова вышел на паркет и танцует со своей партнершей. Он ловко выполняет танго и Чарльстон. Иногда приходится брать паузы, чтобы снова посетить клинику в Дрездене, чтобы продолжать свой путь к выздоровлению.

Роман Олексив (фото: instagram.com/yaroslavoleksiv)

Папа мальчика добавил, что танцы для сына - это не просто движения, а настоящий язык, который говорит о счастье.

"Традиции неизменны! После небольшого перерыва мы снова имели возможность потанцевать вместе. Эти моменты наполняют энергией, вдохновляют и напоминают, насколько важно находить время для радости. Танцы - это не просто движения, это настоящий язык, который говорит о счастье. И сегодня мы это снова почувствовали!" - написал Ярослав и поделился невероятным видео.