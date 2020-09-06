Маска для школьников: специалисты дали точный ответ о методах защиты детей от COVID-19

ВОЗ и ЮНИСЕФ рассказали о том, кому и когда нужно использование масок в школах
В Украине стартовал учебный год и тысячи школьников вернулись за парты в условиях пандемии коронавируса. В школах ввели новые правила и ограничения и большинству детей теперь приходится посещать учебные заведения в защитных масках.
Специалисты ВОЗ и ЮНИСЕФ составили список актуальных рекомендаций по поводу использования маски школьниками и дали четкий ответ, сможет ли она защитить ребенка от заражения. Об этом говорится на странице в Facebook.
В официальных рекомендациях Минздрава указано, что "вход в помещения учебных заведений разрешен только при наличии маски или респиратора". При этом указано, что использование маски на уроках не является обязательным.
Специалисты международных компаний провели исследования по поводу эффективности использования масок среди детей и выпустили свои рекомендации. Детям до пяти лет маски носить необязательно.
Детям в возрасте от 6 до 11 лет маски нужно носить при учете таких показателях:
Для детей от 12 лет использование масок рекомендовано в регионах с широким распространением COVID-19, при условии, когда дистанционное обучение невозможно.
Также специалисты отмечают, что использование медицинских масок для детей является обязательным, если: у ребенка есть иммунодефицит, муковисцидоз или онкология. Решение нужно принимать совместно с семейным врачом, на основании всех рисков.
Специалисты международных организаций добавили, что использование масок не является первоочередным способом профилактики и имеет смысл только в том случае, если нет возможности обеспечить физическое дистанцирование. Кроме масок в школах необходимо также использовать и другие методы защиты: дистанция между учениками, гигиена рук, респираторный этикет, вентиляция закрытых помещений.
Все методы в комплексе действительно сильно снижают риск заражения COVID-19 и могут сделать посещение школы более безопасным, чем простое ношение маски.
Напомним, ранее мы писали о том, что инфекционист дала печальный прогноз о COVID-19 в Украине.
А также рассказывали о том, что в Минздраве рассказали, сколько школьникам понадобиться защитных масок на один день.