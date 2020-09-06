Маска для школярів: фахівці дали точну відповідь про методи захисту дітей від COVID-19

В Україні стартував навчальний рік і тисячі школярів повернулися за парти в умовах пандемії коронавірусу. У школах ввели нові правила та обмеження і більшості дітей тепер доводиться відвідувати навчальні заклади у захисних масках.

Фахівці ВООЗ і ЮНІСЕФ склали список актуальних рекомендацій з приводу використання маски школярами та дали чітку відповідь, чи зможе вона захистити дитину від зараження. Про це йдеться на сторінці в Facebook.

Рекомендації МОЗ України

В офіційних рекомендаціях МОЗ зазначено, що "вхід у приміщення навчальних закладів дозволений тільки за наявності маски або респіратора". При цьому зазначено, що використання маски на уроках не є обов'язковим.

Рекомендації ВООЗ і ЮНІСЕФ

Фахівці міжнародних компаній провели дослідження щодо ефективності використання масок серед дітей і випустили свої рекомендації. Дітям до п'яти років маски носити необов'язково.

Дітям у віці від 6 до 11 років маски потрібно носити при обліку таких показниках:

Інтенсивність передачі вірусу у регіоні

Дані щодо ризику передачі вірусу в цій віковій групі

Соціальні та культурні норми, які впливають на взаємодію і спілкування, особливо серед дітей

Здатність дитини використовувати маску за призначенням

Вплив носіння маски на навчання і фізичний розвиток

Особливі обставини та умови (такі, як проживання з літніми членами сім'ї, заняття спортом, супутні захворювання)

Для дітей від 12 років використання масок рекомендовано в регіонах з широким розповсюдженням COVID-19, за умови, коли дистанційне навчання неможливо.

Також фахівці відзначають, що використання медичних масок для дітей є обов'язковим, якщо: у дитини є імунодефіцит, муковісцидоз чи онкологія. Рішення потрібно приймати спільно з сімейним лікарем, на підставі всіх ризиків.

Фахівці міжнародних організацій додали, що використання масок не є першочерговим способом профілактики та має сенс тільки в тому випадку, якщо немає можливості забезпечити фізичне дистанціювання. Крім масок в школах необхідно також використовувати й інші методи захисту: дистанція між учнями, гігієна рук, респіраторний етикет, вентиляція закритих приміщень.

Всі методи в комплексі дійсно сильно знижують ризик зараження COVID-19 і можуть зробити відвідування школи більш безпечним, ніж просте носіння маски.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інфекціоніст дала сумний прогноз про COVID-19 в Україні.

А також розповідали про те, що у МОЗ розповіли, скільки школярам знадобитися захисних масок на один день.