Маска для школярів: фахівці дали точну відповідь про методи захисту дітей від COVID-19

ВООЗ і ЮНІСЕФ розповіли про те, кому і коли потрібно використання масок в школах
В Україні стартував навчальний рік і тисячі школярів повернулися за парти в умовах пандемії коронавірусу. У школах ввели нові правила та обмеження і більшості дітей тепер доводиться відвідувати навчальні заклади у захисних масках.
Фахівці ВООЗ і ЮНІСЕФ склали список актуальних рекомендацій з приводу використання маски школярами та дали чітку відповідь, чи зможе вона захистити дитину від зараження. Про це йдеться на сторінці в Facebook.
В офіційних рекомендаціях МОЗ зазначено, що "вхід у приміщення навчальних закладів дозволений тільки за наявності маски або респіратора". При цьому зазначено, що використання маски на уроках не є обов'язковим.
Фахівці міжнародних компаній провели дослідження щодо ефективності використання масок серед дітей і випустили свої рекомендації. Дітям до п'яти років маски носити необов'язково.
Дітям у віці від 6 до 11 років маски потрібно носити при обліку таких показниках:
Для дітей від 12 років використання масок рекомендовано в регіонах з широким розповсюдженням COVID-19, за умови, коли дистанційне навчання неможливо.
Також фахівці відзначають, що використання медичних масок для дітей є обов'язковим, якщо: у дитини є імунодефіцит, муковісцидоз чи онкологія. Рішення потрібно приймати спільно з сімейним лікарем, на підставі всіх ризиків.
Фахівці міжнародних організацій додали, що використання масок не є першочерговим способом профілактики та має сенс тільки в тому випадку, якщо немає можливості забезпечити фізичне дистанціювання. Крім масок в школах необхідно також використовувати й інші методи захисту: дистанція між учнями, гігієна рук, респіраторний етикет, вентиляція закритих приміщень.
Всі методи в комплексі дійсно сильно знижують ризик зараження COVID-19 і можуть зробити відвідування школи більш безпечним, ніж просте носіння маски.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інфекціоніст дала сумний прогноз про COVID-19 в Україні.
А також розповідали про те, що у МОЗ розповіли, скільки школярам знадобитися захисних масок на один день.