ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сколько нужно масок школьникам на один день: Степанов дал ответ

Пятница 28 августа 2020 13:24
Сколько нужно масок школьникам на один день: Степанов дал ответ
В Минздраве рассказали, сколько нужно будет масок школьникам на один день (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Максим Степанов рассказал украинцам, сколько нужно будет масок детям на один школьный день

Совсем скоро начнется учебный год, и школьники вернутся за парты. В Украине ввели новые правила и меры предосторожности, чтобы дети могли снова начать обучение в условиях пандемии. Обязательным атрибутом для посещения школы теперь станет защитная маска.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день придется использовать школьникам. На брифинге 28 августа глава Минздрава отметил, что детям будет достаточно одной маски.

Он объяснил, что одноразовые маски можно носить не менее трех часов, при условии постоянного использования. Однако такой маски хватит на весь учебный день, так как школьникам не придется сидеть в них на уроках.

"Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски в день. Потому что он не постоянно в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене – надеть снова", - рассказал Максим Степанов.

Он добавил, что школьники могут использовать и тканевые маски многоразового использования, которые можно дома постирать и погладить утюгом. Для детей 1-4 классов ношение защитной маски не является обязательным.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, что будет, если школьник заболеет коронавирусом.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали, по каким правилам начнут работать школы с 1 сентября 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины школамаскашкольники
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь