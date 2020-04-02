Чем маска лучше респиратора: украинские медики дали ответ

Маски защищают посторонних от инфицированного (фото: РБК-Украина)

Главный санврач Украины объяснил, почему маска лучше, чем респиратор

Коронавирус в Украине инфицировал уже 804 человека, 20 людей скончались. В стране введен повсеместный масочный режим, а МВД штрафует нарушителей. Украинцы задются вопросом, что же лучше защищает от инфекции, маска или респиратор. На этот вопрос дал ответ главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Относительно масочного режима. Да, мы понимаем, что маска не защищает человека, это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем без маски не заходить в общественные заведения - магазины, аптеки и другие рабочие места. Потому что всех вас мы рассматриваем в качестве потенциальных больных. Когда есть маска на лице, то выделение возбудителя, выделения биологического материала уменьшается, и не достигает 1, 5 метра, а может выделяться не более чем на 15 сантиметров. Поэтому мы рекомендуем носить маску", - сказал Ляшко.

Медик отметил, что респираторы защищают только человека от заражения, но если он болен - окружающие в опасности.

"Респираторы с клапанами выдоха защищают только человека, но не выполняют функцию защиты других людей от вас. Он добавил, что клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большом количестве воздушного потока, который может содержать возбудитель инфекционной болезни", - резюмировал врач.

Как мы ранее писали, где маску носить обязательно и какие штрафы за нарушение правил.