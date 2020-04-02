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Чим маска краще респіратора: українські медики дали відповідь

STYLERКоронавірус    02.04.2020 - 13:59
Чим маска краще респіратора: українські медики дали відповідь
Маски захищають від сторонніх інфікованого (фото: РБК-Україна)

Головний санлікар України пояснив, чому маска краще, ніж респіратор

Коронавірус в Україні інфікував вже 804 людини, 20 людей померли. У країні введено повсюдний масковий режим, а МВС штрафує порушників. Українці задются питанням, що ж краще захищає від інфекції, маска або респіратор. На це питання дав відповідь головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Щодо масочного режиму. Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину, це не засіб індивідуального захисту. У той же час ми рекомендуємо і наполягаємо без маски не заходити в громадські заклади - магазини, аптеки та інші робочі місця. Тому що всіх вас ми розглядаємо в якості потенційних хворих. Коли маска на обличчі, то виділення збудника, виділення з біологічного матеріалу зменшується, і не досягає 1, 5 метра, а може виділятися не більше ніж на 15 сантиметрів. Тому ми рекомендуємо носити маску", - сказав Ляшко.

Медик зазначив, що респіратори тільки захищають людину від зараження, але якщо він хворий - оточуючі небезпеки.

"Респіратори з клапанами видиху захищають тільки людини, але не виконують функцію захисту інших людей від вас. Він додав, що клапан видиху дозволяє достатньо швидко і якісно односпрямованим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудник інфекційної хвороби", - резюмував лікар.

Як ми раніше писали, де маску носити обов'язково і які штрафи за порушення правил.

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