Илон Маск запустил в космос еще одну ракету: взрывное видео

Илон Маск отправил на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту новую, уже восьмую партию из 60-ти интернет-спутников Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками на борту успешно стартовала 4 июня в 4:25 по киевскому времени с мыса Канаверал.

Взрывное видео и информацию про запуск разместила пресс-служба SpaceX в Twitter. После запуска ракета успешно вернулась на Землю, приземлившись на платформу SpaceX в Атлантическом океане.

Запуск Falcon 9 с мыса Канаверал (видео: twitter.com/SpaceX)

Интересно, что платформа носит оригинальное название "Just Read the Instructions" ("Просто прочитай инструкцию").

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g