Ілон Маск запустив у космос ще одну ракету: вибухове відео

Ілон Маск відправив на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту нову, вже восьму партію з 60-ти інтернет-супутників Starlink. Ракета-носій Falcon 9 із супутниками на борту успішно стартувала 4 червня о 4:25 за київським часом з мису Канаверал.

Вибухове відео та інформацію про запуск розмістила пресслужба SpaceX в Twitter. Після запуску ракета успішно повернулася на Землю, приземлившись на платформу SpaceX в Атлантичному океані.

Запуск Falcon 9 з мису Канаверал (відео: twitter.com/SpaceX)

Цікаво, що платформа носить оригінальну назву "Just Read the Instructions" ("Просто прочитай інструкцію").

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g