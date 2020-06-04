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Ілон Маск запустив у космос ще одну ракету: вибухове відео

STYLERЖиття    04.06.2020 - 08:24
Ілон Маск запустив у космос ще одну ракету: вибухове відео
Ракета під час запуску (скрін відео: spacex.com)

Ілон Маск відправив на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту нову, вже восьму партію з 60-ти інтернет-супутників Starlink. Ракета-носій Falcon 9 із супутниками на борту успішно стартувала 4 червня о 4:25 за київським часом з мису Канаверал.

Вибухове відео та інформацію про запуск розмістила пресслужба SpaceX в Twitter. Після запуску ракета успішно повернулася на Землю, приземлившись на платформу SpaceX в Атлантичному океані.

Запуск Falcon 9 з мису Канаверал (відео: twitter.com/SpaceX)

Цікаво, що платформа носить оригінальну назву "Just Read the Instructions" ("Просто прочитай інструкцію").

Ракета Falcon 9 приземлилася на платформу "Just Read the Instructions" (відео: twitter.com/SpaceX)

На орбіті Starlink будуть використовувати бортові іонні двигуни для переміщення на робочу висоту в 550 км над планетою. Ця місія стане частиною глобальних задумів Ілона Маска забезпечити високошвидкісне інтернет-покриття по всій планеті. Зараз на орбіті вже працюють 480 таких супутників.

Розгортання супутників на орбіті (відео: twitter.com/SpaceX)

В планах мільярдера і винахідника запустити в найближчому майбутньому 12 тисяч Starlink. Перші запуски відбулися в травні і листопаді 2019-го.

Нагадаємо, що 30 травня корабель Crew Dragon з двома астронавтами успішно здійснив політ і на наступний день зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Цим Ілон Маск утер ніс "Роскосмосу", а РФ зазнала мільйонних, а в перспективі мільярдних збитків.

А вже протягом чотирьох років Ілон Маск обіцяє підкорити Місяць. Глава SpaceX сказав, що йому вже не терпиться здійснити ще і цю мрію.

До речі, відео як Маск співає про Землю в ілюмінаторі нещодавно підірвало мережу.

Раніше в "Роскосмосі" відреагували на жарт Маска після стикування Crew Dragon з МКС.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Илон Маск
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