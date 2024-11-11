Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний "лук" на осінь (фото)

Українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка нещодавно здобула звання найкращої легкоатлетки року в Європі , продемонструвала у мережі стильний образ із пальто на осінь 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її Instagram .

"Люблю поєднувати такі речі. Масивне, важке пальто і приталену, жіночу сукню як з паризьких вітрин тих років. А мода восени - це взагалі щось особливе для мене, коли легкі футболки ховаються у валізи, а всі можливі шари дістаються з шафи і міксуються між собою", - відзначила олімпійська чемпіонка.

Могучіх показала стильний образ (фото: instagram.com/rosya_dp)

Для стильної фотосесії Магучих обрала довгу білу сукню у дрібний горошок. Зверху вона накинула коричневе пальто у клітинку. Свій лук вона також доповнила білими шкарпетками, короткими черевиками на масивній підошві та мініатюрною сумкою.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Як відреагували у мережі

Фоловери відомої спортсменки відразу почали коментувати її публікацію, відзначивши красу дівчини та її вишуканий смак:

"Чорно-білий для зими, а для осені тільки кольоровий autumn mood. Стільки ніжності на цих фото. Чарівна"

"Красуня"

"Принцеса"

"Ти неймовірна"

"Чудові фото"

"Вау!"

"Наша красуня"

"Неймовірно вишукана"

"Яка краса неймовірна".

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Що відомо про Ярослава Магучіх

Магучіх - українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см).

На Олімпійських іграх у Токіо взяла бронзу з результатом 200 см. 4 серпня 2024 стала чемпіонкою Олімпійських ігор у Парижі, де отримала заслужене золото.

Ярославі 23 роки. Вона заручена з Назаром Степановим, сином її тренера Тетяни Степанової. Відносини пари розпочалися ще кілька років тому, коли вони тренувалися разом.

Восени 2023 року молодий чоловік зробив їй пропозицію у Нью-Йорку.

Ярослава зі своїм коханим (фото: instagram.com/rosya_dp)