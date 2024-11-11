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Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний "лук" на осінь (фото)

Понеділок 11 листопада 2024 16:15
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Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний "лук" на осінь (фото) Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)
Автор: Катерина Собкова

Українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка нещодавно здобула звання найкращої легкоатлетки року в Європі, продемонструвала у мережі стильний образ із пальто на осінь 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її Instagram.

"Люблю поєднувати такі речі. Масивне, важке пальто і приталену, жіночу сукню як з паризьких вітрин тих років. А мода восени - це взагалі щось особливе для мене, коли легкі футболки ховаються у валізи, а всі можливі шари дістаються з шафи і міксуються між собою", - відзначила олімпійська чемпіонка.

Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний &quot;лук&quot; на осінь (фото)Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний &quot;лук&quot; на осінь (фото)

Могучіх показала стильний образ (фото: instagram.com/rosya_dp)

Для стильної фотосесії Магучих обрала довгу білу сукню у дрібний горошок. Зверху вона накинула коричневе пальто у клітинку. Свій лук вона також доповнила білими шкарпетками, короткими черевиками на масивній підошві та мініатюрною сумкою.

Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний &quot;лук&quot; на осінь (фото)Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний &quot;лук&quot; на осінь (фото)Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний &quot;лук&quot; на осінь (фото)

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Як відреагували у мережі

Фоловери відомої спортсменки відразу почали коментувати її публікацію, відзначивши красу дівчини та її вишуканий смак:

  • "Чорно-білий для зими, а для осені тільки кольоровий autumn mood. Стільки ніжності на цих фото. Чарівна"
  • "Красуня"
  • "Принцеса"
  • "Ти неймовірна"
  • "Чудові фото"
  • "Вау!"
  • "Наша красуня"
  • "Неймовірно вишукана"
  • "Яка краса неймовірна".

Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний &quot;лук&quot; на осінь (фото)Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний &quot;лук&quot; на осінь (фото)

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Що відомо про Ярослава Магучіх

Магучіх - українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см).

На Олімпійських іграх у Токіо взяла бронзу з результатом 200 см. 4 серпня 2024 стала чемпіонкою Олімпійських ігор у Парижі, де отримала заслужене золото.

Ярославі 23 роки. Вона заручена з Назаром Степановим, сином її тренера Тетяни Степанової. Відносини пари розпочалися ще кілька років тому, коли вони тренувалися разом.

Восени 2023 року молодий чоловік зробив їй пропозицію у Нью-Йорку.

Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний &quot;лук&quot; на осінь (фото)

Ярослава зі своїм коханим (фото: instagram.com/rosya_dp)

Раніше Магучіх зізналася, чому досі не вийшла заміж за свого нареченого.

Також подивіться яскраві фото та факти з життя Ярослави Магучіх, яка побила світовий рекорд та взяла "золото" ОІ.

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