Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний "лук" на осінь (фото)
Українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка нещодавно здобула звання найкращої легкоатлетки року в Європі, продемонструвала у мережі стильний образ із пальто на осінь 2024 року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її Instagram.
"Люблю поєднувати такі речі. Масивне, важке пальто і приталену, жіночу сукню як з паризьких вітрин тих років. А мода восени - це взагалі щось особливе для мене, коли легкі футболки ховаються у валізи, а всі можливі шари дістаються з шафи і міксуються між собою", - відзначила олімпійська чемпіонка.
Могучіх показала стильний образ (фото: instagram.com/rosya_dp)
Для стильної фотосесії Магучих обрала довгу білу сукню у дрібний горошок. Зверху вона накинула коричневе пальто у клітинку. Свій лук вона також доповнила білими шкарпетками, короткими черевиками на масивній підошві та мініатюрною сумкою.
Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)
Як відреагували у мережі
Фоловери відомої спортсменки відразу почали коментувати її публікацію, відзначивши красу дівчини та її вишуканий смак:
- "Чорно-білий для зими, а для осені тільки кольоровий autumn mood. Стільки ніжності на цих фото. Чарівна"
- "Красуня"
- "Принцеса"
- "Ти неймовірна"
- "Чудові фото"
- "Вау!"
- "Наша красуня"
- "Неймовірно вишукана"
- "Яка краса неймовірна".
Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)
Що відомо про Ярослава Магучіх
Магучіх - українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см).
На Олімпійських іграх у Токіо взяла бронзу з результатом 200 см. 4 серпня 2024 стала чемпіонкою Олімпійських ігор у Парижі, де отримала заслужене золото.
Ярославі 23 роки. Вона заручена з Назаром Степановим, сином її тренера Тетяни Степанової. Відносини пари розпочалися ще кілька років тому, коли вони тренувалися разом.
Восени 2023 року молодий чоловік зробив їй пропозицію у Нью-Йорку.
Ярослава зі своїм коханим (фото: instagram.com/rosya_dp)