"Хоча б день походіть без ока": Масі Найєм розповів, чи поважають українці військових з інвалідністю

Під час повномасштабної війни адвокат і військовослужбовець Масі Найєм підірвався на міні, внаслідок чого втратив око. У цивільному житті він не носить пов’язку і зізнається, що отримує образи на свою адресу через поранення.

В великому інтерв’ю РБК-Україна Масі поділився думками щодо того, чи готове українське суспільство сприймати людей з інвалідністю сьогодні.

Чи готові українці до людей із пораненнями та інвалідністю?

Найєм згадує випадок, коли через політичні вподобання в суперечці його опонент почав ображати адвоката через відсутність ока.

Базуючись на своєму досвіді, Масі вважає, що поки українці не навчилися остаточно толерувати подібних людей.

"Я вважаю, що суспільство не готове до толерантного ставлення до цих людей. Бо в критичний момент, коли людина не буде згодна з політичною або побутовою думкою, на жаль, люди, які вузько мислять, будуть переходити на образи через відсутність ока, ноги тощо", - каже він.

Найєм зазначає, що ви ніколи не знаєте, в якому стані перебуває військовий, аби ви над ним насміхалися.

"Якщо сьогодні я можу сміятися зі свого ока, це не означає, що я не страждаю без нього. Це не означає, що я не думаю про те, що маю вигляд не такий, як усі", - ділиться переживаннями військовий.

Як українцям навчитися сприймати людей з інвалідністю

За словами адвоката, подібні питання потрібно розв’язувати просвітою.

Та разом із тим він вважає, що вдаватися до більш жорстких методів - також доцільно.

"Є стаття 435-1, яка була прийнята минулого року. Вона якраз стосується відповідальності за неповагу до військовослужбовця. Але, на мою думку, суспільство - це не завжди тільки закони. Корсетом наших цінностей є те, що суспільство толерує, а що ні", - каже військовий.

Він переконаний, що не можна толерувати випадки, коли принижують пораненого. Українці повинні зрозуміти, чому та за що вони вдячні військовим, і виявляти цю повагу.

"Хоча б день походіть без одного ока, зав’яжіть його пов’язкою. Коли вам стане достатньо дискомфортно, зніміть її та просто поважайте тих людей, які втратили руку або ногу", - радить Масі.

Він наголошує, що поважати - це не означає принижуватися.

"Це проявляти першою чергою себе як людину. Якщо ти поважаєш військового, це достатньо сильний аргумент сказати, що ти українець", - підсумовує Найєм.