Кабмін починає реформу політики щодо ветеранів: названо 8 головних завдань

Кабмін визначив, що одним із ключових завдань на цей рік стане формування цілісної та комплексної ветеранської політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Як суспільство, як нація, як держава ми завжди будемо в боргу перед героями, які захищають свободу та незалежність України. Працюємо над тим, щоб створити гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту ветеранів російсько-української війни", - наголосив Шмигаль.

Він повідомив, що вже зараз уряд починає затвердження низки стратегій, нормативних документів та запуск програм, в основі яких лежить новий підхід у сфері ветеранської політики.

Загалом, за словами прем'єра, можна виділити 8 основних завдань.

Адаптація військовослужбовців до цивільного життя

Відповідна стратегія вже напрацьована. Головною ідеєю є перехід від військової служби до цивільного життя має бути максимально комфортним для наших захисників.

Медичні послуги та психологічна підтримка

"Також починаємо велику реформу МСЕК та ВЛК. Тобто медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Не має бути черг, незрозумілих довідок та бігання між кабінетами", - підкреслив Шмигаль.

Він пояснив, що Кабмін робить проходження цих комісій максимально комфортним для військовослужбовців.

За його словами, довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки. А для цього:

будуть скорочені всі терміни з розслідування обставин поранення;

кількість штатних і гарнізонних ВЛК буде суттєво збільшено;

пройде максимальна цифровізація всіх погоджень.

"Пілотні проекти вже запустили, і цьогоріч оновлені підходи повинні запрацювати по всій країні", - підкреслив він.

Економічні можливості для ветеранів

Першим кроком в цьому пункті буде розширення програми "Ветеранський бізнес". Мова йде про гранти для ветеранів та членів їхніх родин на запуск власної справи в будь-якій сфері.

"Сьогодні уряд ухвалює постанову про розширення програми безповоротних грантів "єРобота", яка включатиме окремі напрями саме для ветеранського бізнесу", - повідомив Шмигаль.

Перший напрямок . 250 тисяч гривень гранту може отримати на власний бізнес ветеран за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця.

. 250 тисяч гривень гранту може отримати на власний бізнес ветеран за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця. Другий напрямок . 500 тисяч гривень гранту може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30. Тобто 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця.

. 500 тисяч гривень гранту може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30. Тобто 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця. Третій напрямок. 1 млн гривень гранту може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова для цього гранту - це створити від 4 робочих місця, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само як і в другій програмі, співфінансування буде 70 на 30.

Всі заявки на гранти прийматимуться через "Дію".

Прем'єр-міністр повідомив, що завдяки програмі "єРобота" вже створені понад 3,5 тисячі нових бізнесів.

Наступний аспект у цьому блоці економічних можливостей - це перекваліфікація та навчання:

програма спеціальних ваучерів для освоєння нової професії;

навчання ІТ-спеціальностям;

пільги для здобуття іншої освіти.

"Все це на порядку денному, а частина програм – уже працює", - наголосив він.

Послуги для ветеранів

Під цей пункт, за словами прем'єра підпадають розвиток цифрового проекту єВетеран та послуги для ветеранів у ЦНАПах.

Житло для ветеранів

Планується введення пільгового іпотечного кредитування для захисників та захисниць України. Метою цього пункту є створення можливості, аби кожен ветеран міг отримати власну оселю.

Інститут помічника ветерана

В основі діяльності таких помічників буде покладено принцип індивідуального підходу, який полягає у виявленні та розв'язанні проблем кожного окремого Захисника чи Захисниці.

Прем'єр повідомив, що це буде допомога з усіх питань, зокрема:

отримання медичної допомоги;

реабілітації;

консультації щодо отримання документів чи пільг;

отримання освітніх послуг;

допомога у працевлаштуванні;

взаємодія з різними службами для швидкого та комфортного розв'язання всіх питань чи проблем.

Створення сервісних офісів у справах ветеранів

Основними завданнями даних офісів буде координація роботи, взаємодія з місцевою владою для підтримки ветеранів, узагальнення потреб, реалізація державної політики у сферах соціального та правового захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Такі офіси будуть створені по всій країні.Для цього долучатимуть громади та міжнародних партнерів, щоб максимально ефективно організувати роботу та належне фінансування.

Вшанування подвигу ветеранів на рівні держави, громади та всього суспільства

Кабмін сьогодні затвердить план заходів щодо визначення подвигу ветеранів російсько-української війни. Цей план заходів розрахований на наступні три роки.

"Українське суспільство ніколи не забуде про ціну, яку наші воїни платять у цій війні. Місія уряду - створити для наших ветеранів комфортні сервіси та можливості", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, ветерани вже можуть отримати 16 тисяч гривень фінансової допомоги.

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