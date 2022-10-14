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Машу Ефросинину довели до слез в Германии: "поплыла, во всех смыслах"

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Пятница 14 октября 2022 12:11
Машу Ефросинину довели до слез в Германии: "поплыла, во всех смыслах" Маша Ефросинина расплакалась в Германии на благотворительном вечере (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что ее довели до слез на благотворительном вечере влиятельных людей в Германии. Ее пригласили туда для того, чтобы она рассказала об Украине.

Как сообщила ведущая на своей странице в Instagram, слова экс-президента Германии Йоахима Гаука довели ее до слез.

На благотворительном вечере много говорили об Украине и Маша Ефросинина рассказывала детали о том, что происходит в родной стране. Она с самых первых дней полномасштабного вторжения поставила себе задачу - не прекращать доносить информацию. И именно этим занимается в Европе.

"Рассказы правды европейцам о реальных ситуациях, истории и переживания в Украине действительно открывает им глаза. Вчера у меня была возможность обратиться к самым влиятельным людям Германии с призывом убеждать их власть давать нам больше оружия, делать это быстрее и эффективнее", - отмечает ведущая.

Машу Ефросинину довели до слез в Германии: &quot;поплыла, во всех смыслах&quot;

После выступления к ней подошел экс-президент Германии Йоахим Гаук. Он был поражен смелостью украинцев и попросил Ефросинину не прекращать рассказывать о смелости ее народа. Поддержка влиятельного политика так растрогала ведущую, что она не смогла сдержать слез.

"Себе я всегда приказываю не плакать и не показывать слабость во время выступлений. Потому что все должны видеть, что мы сильные. Но в момент, когда ко мне в конце подошел экс-президент Германии Йоахим Гаук и сказал, что я не должна останавливаться учить европейцев смелости украинцев, я поплыла…" - призналась Маша Ефросинина.

Машу Ефросинину довели до слез в Германии: &quot;поплыла, во всех смыслах&quot;

Кстати, ранее мы писали о том, что Ефросинина рассказала о разлуке с мужем и его слезах.

А также рассказывали о том, что Алексей Суханов со слезами рассказал о разговоре с мамой-россиянкой.

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Маша Ефросинина