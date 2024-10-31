Маша Полякова розсекретила, чим заробляє на життя та скільки грошей витрачає на місяць

Скільки заробляє Маша Полякова

"Це реклама у Instagram. Але щось останні два місяці нічого немає, хочеться плакати", - відверто поділилася Полякова.

Також вона розповіла, скільки заробляє, гадаючи на картах Таро. За словами Маші, вона давно захоплюється цим.

"Одне питання коштує 150 гривень, але зазвичай люди беруть розклади. А розклади - це до 1000-1500 гривень", – зазначила Полякова.

Потім вона додала, що це може бути 5-6 клієнтів на день. Однак зараз у співачки дуже багато часу та сил йде на навчання в університеті, тому вона рідко цим займається. Хоча раніше вона могла заробити до 30 тисяч гривень на місяць.

Скільки витрачає Маша Полякова

На запитання Дьоміна, скільки 19-річна дівчина витрачає на себе, вона відповіла, що дуже багато.

"Я витрачаю дуже багато. Я витрачаю набагато більше, ніж заробляю", - чесно розповіла Маша.

На запитання інтерв'юера, скільки грошей потрібно для комфортного життя, Полякова розповіла, що вона ні в чому собі не відмовляє.

"Мені допомагає мій хлопець, він мене забезпечує", - наголосила вона.

Загалом на місяць їй потрібно близько 1 тисячі доларів. Цю суму вона витрачає на фарбування та догляд за волоссям, манікюр та інші процедури.

Зазначимо, Маша будує кар'єру співачки під псевдонімом Mary Poppers. Дівчина навчається у музичному коледжі Берклі (Великобританія), а також паралельно опановує професію композитора у Національній музичній академії імені Чайковського.

Має хлопця, з яким вони разом 8 місяців. Три місяці тому пара почала жити разом. До речі, її бойфренд уже заробив на квартиру - він, за словами Полякової, працює в ІТ.

Маша Полякова з мамою (фото: instagram.com/marypoppers1)