Маша Полякова рассекретила, чем зарабатывает на жизнь и сколько денег тратит в месяц

Сколько зарабатывает Маша Полякова

"Это реклама в Instagram. Но что-то последние два месяца ничего нет, хочется плакать", - откровенно поделилась Полякова.

Также она рассказала, сколько зарабатывает, гадая на картах Таро. По словам Маши, она давно увлекается этим.

"Один вопрос стоит 150 гривен, но обычно люди берут расклады. А расклады - это до 1000-1500 гривен", - отметила Полякова.

Затем она добавила, что это может быть 5-6 клиентов в день. Однако сейчас у певицы очень много времени и сил уходит на обучение в университете, поэтому она редко этим занимается. Хотя раньше она могла заработать до 30 тысяч гривен в месяц.

Сколько тратит Маша Полякова

На вопрос Демина, сколько 19-летняя девушка тратит на себя, она ответила, что очень много.

"Я трачу очень много. Я трачу гораздо больше, чем зарабатываю", - честно рассказала Маша.

На вопрос интервьюера, сколько денег нужно для комфортной жизни в Киеве, Полякова рассказала, что она ни в чем себе не отказывает.

"Мне помогает мой парень, он меня обеспечивает", - отметила она.

В целом на месяц ей нужно около 1 тысячи долларов. Эту сумму она тратит на покраску и уход за волосами, маникюр и другие процедуры.

Отметим, что Маша строит карьеру певицы под псевдонимом Mary Poppers. Девушка учится в музыкальном колледже Беркли (Великобритания), а также параллельно осваивает профессию композитора в Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

У нее есть парень, с которым они вместе 8 месяцев. Три месяца назад пара стала жить вместе. К слову, ее бойфренд уже заработал на квартиру - он, по словам Поляковой, работает в IT.

Маша Полякова с мамой (фото: instagram.com/marypoppers1)