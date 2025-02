Маша Кондратенко вразила виступом у Нацвідборі на Євробачення-2025. Це треба бачити

Виступ Маші Кондратенко на Нацвідборі

Пісня артистки, яка виступає під номером 5, розкрила її в новому амплуа. В інтерв’ю РБК-Україна Маша зізнавалася, що хоче показати, що вона не лише виконавиця хітів "Ванька-встанька". І це їй вдалося.

Маша Кондратенко на Нацвідборі (скріншот з трансляції "Суспільне культура")

"Ця пісня - саме та, з якою я хочу представляти нашу країну. Я не хотіла писати щось не в контексті війни. Бо, як на мене, Євробачення вже давно вийшло за рамки пісенного конкурсу, там кожен транслює свої меседжі, свої стани, свої погляди. Для мене було дуже важливо написати пісню, яка буде транслювати те, що відбувається в нас в Україні, але з надією на краще", - говорила зірка.

Виступ Маші Кондратенко (скріншот з трансляції "Суспільне культура")

Ось декілька рядків з треку Маші:

"I know, I know, shadows slowly creeping

Helpless doll in a cruel world of fear

All eyes on dreams

I may never have a choice

To break my muted voice

Виє, виє вітер, плаче край вікна

Тихо грають діти, ніч така сумна

Виє, виє вітер, плаче край вікна

Тихо грають діти, ніч така сумна".

Реакція журі

Джамала почала свій коментар з "Вау". Вона зазначила, що вражена виступом Маші та тим, як вона презентувала свій номер. Але у приспіві їй не вистачило впевненості.

Сергій Танчинець назвав пісню Кондратенко одним з найпотужніших на цьому Нацвідборі. В цілому, сказав артист, все звучить і виглядає потужно.