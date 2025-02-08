Маша Кондратенко вразила виступом у Нацвідборі на Євробачення-2025. Це треба бачити

Співачка Маша Кондратенко, яка вперше бере участь у Нацвідборі, представила свій конкурсний номер. Зірка наживо виконала свій трек "No Time to Cry".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як виступила Маша та чим вона вражала єврофанів.
Пісня артистки, яка виступає під номером 5, розкрила її в новому амплуа. В інтерв’ю РБК-Україна Маша зізнавалася, що хоче показати, що вона не лише виконавиця хітів "Ванька-встанька". І це їй вдалося.
"Ця пісня - саме та, з якою я хочу представляти нашу країну. Я не хотіла писати щось не в контексті війни. Бо, як на мене, Євробачення вже давно вийшло за рамки пісенного конкурсу, там кожен транслює свої меседжі, свої стани, свої погляди. Для мене було дуже важливо написати пісню, яка буде транслювати те, що відбувається в нас в Україні, але з надією на краще", - говорила зірка.
Ось декілька рядків з треку Маші:
"I know, I know, shadows slowly creeping
Helpless doll in a cruel world of fear
All eyes on dreams
I may never have a choice
To break my muted voice
Виє, виє вітер, плаче край вікна
Тихо грають діти, ніч така сумна
Виє, виє вітер, плаче край вікна
Тихо грають діти, ніч така сумна".
Джамала почала свій коментар з "Вау". Вона зазначила, що вражена виступом Маші та тим, як вона презентувала свій номер. Але у приспіві їй не вистачило впевненості.
Сергій Танчинець назвав пісню Кондратенко одним з найпотужніших на цьому Нацвідборі. В цілому, сказав артист, все звучить і виглядає потужно.
До слова, раніше з'явилися прогнози букмекерів щодо переможця Нацвідбору.
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