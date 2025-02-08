Маша Кондратенко поразила выступлением в Нацотборе на Евровидение-2025. Это надо видеть

Певица Маша Кондратенко, которая впервые участвует в Нацотборе, представила свой конкурсный номер. Звезда вживую исполнила свой трек "No Time to Cry".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выступила Маша и чем она поражала еврофанов.
Песня артистки, выступающей под номером 5, раскрыла ее в новом амплуа. В интервью РБК-Украина Маша признавалась, что хочет показать, что она не только исполнительница хитов "Ванька-встанька". И это ей удалось.
"Эта песня - именно та, с которой я хочу представлять нашу страну. Я не хотела писать что-то не в контексте войны. Потому что, как по мне, Евровидение уже давно вышло за рамки песенного конкурса, там каждый транслирует свои месседжи, свои состояния, свои взгляды. Для меня было очень важно написать песню, которая будет транслировать то, что происходит у нас в Украине, но с надеждой на лучшее", - говорила звезда.
Вот несколько строк из трека Маши:
"I know, I know, shadows slowly creeping
Helpless doll in a cruel world of fear
All eyes on dreams
I may never have a choice
To break my muted voice
Виє, виє вітер, плаче край вікна
Тихо грають діти, ніч така сумна
Виє, виє вітер, плаче край вікна
Тихо грають діти, ніч така сумна".
Джамала начала свой комментарий с "Вау". Она отметила, что поражена выступлением Маши и тем, как она представила свой номер. Но в припеве ей не хватило уверенности.
Сергей Танчинец назвал песню Кондратенко одной из самых мощных на этом Нацотборе. В целом, сказал артист, все звучит и выглядит мощно.
К слову, ранее появились прогнозы букмекеров относительно победителя Нацотбора.
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