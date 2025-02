Маша Кондратенко поразила выступлением в Нацотборе на Евровидение-2025. Это надо видеть

Выступление Маши Кондратенко на Нацотборе

Песня артистки, выступающей под номером 5, раскрыла ее в новом амплуа. В интервью РБК-Украина Маша признавалась, что хочет показать, что она не только исполнительница хитов "Ванька-встанька". И это ей удалось.

Маша Кондратенко на Нацотборе (скриншот из трансляции "Суспільне культура")

"Эта песня - именно та, с которой я хочу представлять нашу страну. Я не хотела писать что-то не в контексте войны. Потому что, как по мне, Евровидение уже давно вышло за рамки песенного конкурса, там каждый транслирует свои месседжи, свои состояния, свои взгляды. Для меня было очень важно написать песню, которая будет транслировать то, что происходит у нас в Украине, но с надеждой на лучшее", - говорила звезда.

Выступление Маши Кондратенко (скриншот с трансляции "Суспільне культура")

Вот несколько строк из трека Маши:

"I know, I know, shadows slowly creeping

Helpless doll in a cruel world of fear

All eyes on dreams

I may never have a choice

To break my muted voice

Виє, виє вітер, плаче край вікна

Тихо грають діти, ніч така сумна

Виє, виє вітер, плаче край вікна

Тихо грають діти, ніч така сумна".

Реакция жюри

Джамала начала свой комментарий с "Вау". Она отметила, что поражена выступлением Маши и тем, как она представила свой номер. Но в припеве ей не хватило уверенности.

Сергей Танчинец назвал песню Кондратенко одной из самых мощных на этом Нацотборе. В целом, сказал артист, все звучит и выглядит мощно.