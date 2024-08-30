Маша Єфросиніна зворушливо звернулася до чоловіка-військового у річницю весілля

Марія згадала момент знайомства і те, що майбутній чоловік не передзвонив одразу, бо втратив її номер телефону. Потім вона розповіла про першу спільну подорож.

Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Ми поїхали вперше на відпочинок удвох до Іспанії, і повернулися звідти не більш стрункі та засмаглі від нескінченної пристрасті, а по плюс п'ять від нескінченної сангрії, бо під неї у нас складалися перші душевні розмови", - згадала Єфросиніна.

Далі вона продовжила про відмінності, які тим не менше не заважають парі вже багато років бути разом.

"Я можу закинутися вранці на ходу бутербродом з сиром, а ти перетворюєш наші сніданки на магію з білковими омлетами і моїми улюбленими підсмаженими хлібними скоринками. Я обожнюю наряджатися і годинами збиратися, а ти береш сорочку, що лежить зверху", - зауважила телезірка.

Також Маша Єфросиніна згадала, як Хромаєв підтримував її під час пологів: "Ти був поруч під час обох моїх пологів, підтримував мене. І дуже мило засинав під мій стогін від переймів".

Відзначила вона й те, що для деяких їхня пара здається дивною і несумісною.

"Ми для багатьох дивна і несумісна пара, але нам це подобається... Тільки ми вдвох знаємо, за що прощаємо одне одному все", - підсумувала вона.

Наприкінці телеведуча зазначила, що зараз як ніколи пишається чоловіком.

Телеведуча з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відреагували фоловери Єфросиніної

У мережі відразу ж почали вітати телеведучу та її чоловіка. Чимало публічних людей також приєдналося до побажань:

"Гірко молодим! З річницею", - зазначив друг Марії, телеведучий та волонтер Сергій Притула.

"Нехай доля веде вас і надалі", - написала ведуча Валентина Хамайко.

"Любіть один одного", - відзначився співак Павло Зібров.

"Вітаю вас", - зазначила блогерка Раміна.

"Неймовірні!" - підкреслила акторка Наталка Денисенко.

Пара виховує двох дітей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)