Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу-военному в годовщину свадьбы

Мария вспомнила момент знакомства и то, что будущий муж не перезвонил сразу, так как потерял ее номер телефона. Затем она рассказала о первом совместном путешествии.

Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Мы поехали впервые на отдых вдвоем в Испанию, и вернулись оттуда не более стройные и загорелые от бесконечной страсти, а по плюс пять от бесконечной сангрии, потому что под нее у нас складывались первые душевные разговоры", - вспомнила Ефросинина.

Далее она продолжила о различиях, которые тем не менее не мешают паре уже многие годы быть вместе.

"Я могу закинуться утром на ходу бутербродом с сыром, а ты превращаешь наши завтраки на магию с белковыми омлетами и моими любимыми поджаренными хлебными корочками. Я обожаю наряжаться и часами собираться, а ты берешь лежащую сверху рубашку", - подметила телезвезда.

Также Маша Ефросинина вспомнила, как Хромаев поддерживал ее на родах: "Ты был рядом во время обоих моих родов, поддерживал меня. И очень мило засыпал под мой стон от схваток".

Отметила она и то, что для некоторых их пара кажется странной и несовместимой.

"Мы для многих странная и несовместимая пара, но нам это нравится… Только мы вдвоем знаем, за что прощаем друг другу все, - подытожила она.

В конце телеведущая отметила, что сейчас как никогда гордится супругом.

Телеведущая с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как отреагировали фолловеры Ефросининой

В сети сразу же принялись поздравлять телеведущую и ее супруга. Многие публичные люди также присоединились с пожеланиям:

"Горько молодым! С годовщиной", - отметил друг Марии, телеведущий и волонтер Сергей Притула.

"Пусть судьба ведет вас и дальше", - написала ведущая Валентина Хамайко.

"Любите друг друга", - отметился певец Павло Зибров.

"Поздравляю вас", - отметила блогерша Рамина.

"Невероятные!" - подчеркнула актриса Наталка Денисенко.

Пара воспитывает двоих детей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)