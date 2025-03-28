Маша Єфросиніна здивувала зміною іміджу: стала блондинкою (фото)

Натхненна перевтіленням Моніки Белуччі в улюбленому фільмі "Малена", Маша вирішила поекспериментувати з образом. Вона давно хотіла спробувати стати блондинкою і нарешті здійснила мрію.

Так, у новій фотосесії Єфросиніна позувала в чорному топі, ажурному боді та з перукою білявки.

"Неймовірно сексуальна, красива, глибока Моніка грає жінку, яка під тиском страшних реалій військової доби проходить трагічну особисту трансформацію. Режисер Джозеппе Торнаторе вирішив підсилити передачу трансформації й зовнішнім виглядом героїні - вона стає білявкою", - так прокоментувала нове амплуа зірка.

Маша Єфросиніна в образі білявки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

За словами Марії, вона рада спробувати себе в ролі білявки, проте всередині завжди залишатиметься брюнеткою.

"Кожній з нас, дівчата, вистачає приводів для трансформацій в ці роки, і вони набагато глибші, ніж просто змінити колір волосся. Для цього є перуки. Хоча експеримент мені сподобався! Це вартувало того, щоб зрозуміти, що всередині я брюнетка", - зізналася ведуча.

Єфросиніна змінила імідж (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відреагували в мережі на перевтілення

Одні користувачі відзначили, що такий образ дуже пасує Марії. Проте інші впевнені, що найкращий вигляд вона має саме з темним волоссям.

"Марія, ну який би ти образ на себе не приміряла ну просто НАХОДКА".

"Все ж таки брюнетка - це Єфросиніна".

"Ні, Марія, ваш колір темний".

"Дуже личить".

"Оце просто неймовірно! Тобі личить, шикарно".

"Як же Вам класно з таким кольором волосся".

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше за тривалий час поділилася сімейним фото, показавши чоловіка-військового. Ведуча, яка вже понад 20 років перебуває у шлюбі з Тимуром Хромаєвим, зворушливо привітала коханого з ювілеєм. Чоловік від початку повномасштабного вторгнення стоїть на захисті України. Він займається радіоелектронною боротьбою та навіть отримав нагороду від головкома Сирського.

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