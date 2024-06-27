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Маша Єфросиніна розповіла, що допомогло їй насолоджуватись статевим життям

Маша Єфросиніна (фото:instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Зелінська

Ведуча Маша Єфросиніна вирішила відверто поспілкуватися зі своєю аудиторією на тему сексу. Зірка щиро відповіла на питання публіки.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про поради від ведучої із посиланням на її Instagram-сторінку.

Одним з обраних питань, була дилема підписниці про те, що її чоловік не хоче користуватись презервативами. Жінка запитує, чи варто тікати від подібних ситуацій або спробувати вмовити чоловіка. 

На думку Марії, в здорових партнерських стосунках поняття "вмовляти" є неприйнятним. Ведуча пояснює, що в ідеалі варто проговорити зі своїм партнером його і ваші бажання. 

"Ви єдина людина в світі, яка має право чесно про себе піклуватися: мати захищений секс, попереджати неприємні для вас дії під час сексу та висловлювати ваші побажання. Це повага до себе та до свого тіла, в першу чергу",- зазначає Єфросиніна.

Також вона додає, що якщо на ваше прохання ви отримуєте відмову, то це сигнал про те, що ваш партнер діятиме лише у своїх інтересах.

Скриншот stories Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Також Маша відповіла на питання щодо страху чоловіків перед оральними втіхами для жінки. Ведуча різко зазначила, що, на її думку, це не острах, а егоїзм або ж відсутність почуттів у партнера. Єфросиніна каже, що якщо жінка відмовить чоловіку в оральному сексі, то ймовірно він буде страшенно обурений, адже його статевий орган чи не "святий".

Натомість, пише зірка,  більшість жінок фізіологічно здатні отримувати лише кліторальний оргазм. Марія пропонує аби чоловік пропрацював свої "страхи" або "нехай не займатиме вашого неоціненного життя". 

Скриншот stories Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча поділилась, що допомогло їй відчувати насолоду від статевого акту у відповіді на одне з питань. Марія написала, що це сталося тоді, коли вона змогла прийняти та полюбити своє тіло. 

"Розуміння того, що чоловік кохається з тобою, а не виключно з твоїм тілом та його, як тобі здається недоліками(шрамами після пологів та грудями, які вигодували дітей) привело мене до неймовірних відкриттів у сексі", - ділиться Марія.

Скриншот stories Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

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