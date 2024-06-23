5 питань, які категорично не можна озвучувати на першому побаченні

Почати розмову на першому побаченні буває складно. Потрібно справитися з хвилюванням, відчути іншу людину, пошукати якусь тему, яка буде цікава обом. Однак є п'ять питань, які не можна ставити, бо це стане фатальною помилкою.

Які саме питання не варто озвучувати на першому побаченні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Bunte.

Перше побачення може стати стресовим та виснажливим, бо ви хочете показати себе якнайкраще та не зациклюватися на темах про погоду. Однак важливо бути обережними, коли йдеться про певні теми спілкування. Бо це може справити негативне враження.

Чому не склалися твої попередні стосунки

На першому побаченні не варто копатися в минулому або відкривати старі рани співрозмовника. Тим більш, що швидше за все ви не отримаєте чесної відповіді при першій зустрічі. Якщо хтось пережив складні стосунки, це не означає, що з вами буде так само важко.

"Іноді ми стаємо новою версією себе з іншою людиною. Є люди, які виявляють у нас найкраще, а є люди, які виявляють у нас найгірше", - пояснює експерт з питань кохання Сьюзен Вінтер.

Які у тебе взаємини з батьками

Не варто ставити надто особисті питання. Нав'язливі розпитування про сім'ю чи друзів можуть викликати роздратування. Ви повинні будувати більш глибокі розмови повільно, щоб ніхто не відчув незручності.

Чи хочеш ти стосунків

Якщо на першому побаченні ви запитаєте, чи шукає інша людина тривалих стосунків, ваше побачення може закінчитися раніше, ніж вам би хотілося. Хоча вам обов'язково слід уточнити, що ви знаходитеся у пошуку довгострокової перспективи, але перша зустріч - невідповідний час. Просто ще зарано говорити на такі теми.

Як можна працювати на такій роботі

Осудливі коментарі щодо зовнішнього вигляду вашого нового знайомого або з приводу його роботи - неприпустимі.

"Ви точно не хочете, щоб ваше побачення відчувалося так, ніби ви даєте людині бали за те, що вона говорить (або її зовнішність) і перевіряєте його на придатність у майбутньому", - каже експерт зі знайомств Андреа Сирташ.

Яка у тебе улюблена поза для сексу

Тема сексу не повинна бути проблемою на першому побаченні. Це недоречно на першій зустрічі й може швидко здатися нав'язливим. І частіше саме цим грішать саме чоловіки - вони занадто рано ставлять такі запитання і занадто багато.