Маша Ефросинина рассказала, что помогло ей наслаждаться половой жизнью

Одним из избранных вопросов была дилемма подписчицы о том, что ее муж не хочет пользоваться презервативами. Женщина спрашивает, стоит ли убегать от подобных ситуаций или попытаться уговорить мужчину.

По мнению Марии, в здоровых партнерских отношениях понятие "уговаривать" - неприемлемо. Ведущая объясняет, что в идеале следует проговорить со своим партнером его и ваши желания.

"Вы единственный человек в мире, который имеет право честно заботиться о себе: иметь защищенный секс, предупреждать про неприятные для вас действия во время секса и выражать ваши пожелания. Это уважение к себе и своему телу, в первую очередь", - отмечает Ефросинина.

Также она добавляет, что если на вашу просьбу вы получаете отказ, то это сигнал о том, что ваш партнер будет действовать только в своих интересах.

Скриншот stories Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Также Маша ответила на вопрос о страхе мужчин перед оральными утехами для женщины. Ведущая резко отметила, что, по ее мнению, это не оторопь, а эгоизм или отсутствие чувств у партнера. Ефросинина говорит, что если женщина откажет мужчине в оральном сексе, то вероятно он будет ужасно возмущен, ведь его половой орган чуть ли не "святой".

В свою очередь, пишет звезда, большинство женщин физиологически способны получать только клиторальный оргазм. Мария предлагает, чтобы мужчина проработал свои "страхи" или "пусть не отнимает вашу неоценимую жизнь".

Скриншот stories Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая поделилась, что помогло ей испытывать наслаждение от полового акта в ответе на один из вопросов. Мария написала, что это произошло, когда она смогла принять и полюбить свое тело.

"Понимание того, что мужчина занимается любовью с тобой, а не исключительно с твоим телом и его, как тебе кажется недостатками (шрамами после родов и грудью, которая выкормила детей) привело меня к невероятным открытиям в сексе", - делится Мария.

Скриншот stories Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)