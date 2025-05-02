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Маша Єфросиніна підкорила мережу розкішною сукнею: скільки коштує "лук" (фото)

П'ятниця 02 травня 2025 19:15
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Маша Єфросиніна підкорила мережу розкішною сукнею: скільки коштує "лук" (фото) Якою сукнею Маша Єфросиніна підкорила мережу (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Відома українська телеведуча та інтерв'юєрка Маша Єфросиніна вразила прихильників максісукнею від українського бренду. Наряд поєднує у собі елегантність, стриманість та водночас випромінює сексуальність.

Скільки коштує образ, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Яку сукню обрала Маша Єфросиніна

На одному з заходів в межах спільного зі співачкою Олею Поляковою туру ведуча постала перед публікою в елегантному образі. Для виходу на сцену вона обрала чорну сукню-футляр з манішкою та краваткою. Наряд викликав фурор серед модниць. Сама Маша каже, що це ідеальний для неї варіант.

"Дуже багато ваших реакцій на цю сукню. Я радію, бо вона прям "моя-моя". Це стиль, в якому я почуваюся цілісно: секс, розкіш, строгість", - поділилася вона.

Маша Єфросиніна підкорила мережу розкішною сукнею: скільки коштує &quot;лук&quot; (фото)Маша Єфросиніна в модній сукні (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Скільки коштує сукня Єфросиніної

Сукня-футляр належить українському бренду Blind. Вартість образу на офіційному сайті оцінюється в 5800 грн. Наряд також можна виготовити під замовлення.

Маша Єфросиніна підкорила мережу розкішною сукнею: скільки коштує &quot;лук&quot; (фото)Скільки коштує сукня Маші Єфросиніної (колаж: РБК-Україна)

Чим особлива сукня-футляр з манішкою та краваткою

Силует футляра підкреслює фігуру та створює стриманий елегантний образ. Такий наряд чудово підходить як для офісу, так і для вечірніх виходів. Манішка, яка нагадує сорочку під сукнею, додає шику та інтелігентності. А краватка додає суворості та драматичності. В загальному виходить ідеальний образ, який поєднує елегантність, розкіш та сексуальність.

Що відомо про стиль Маші Єфросиніної

Не секрет, що ведуча віддає перевагу стриманим та романтичним нарядам. Її часто можна побачити в класичних костюмах, сукнях та спідницях. Вона також не боїться експериментувати з кольорами - часто Маша обирає наряди яскравих відтінків.

Стиль Маші Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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