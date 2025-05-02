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Маша Ефросинина покорила сеть роскошным платьем: сколько стоит "лук" (фото)

Пятница 02 мая 2025 19:15
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Маша Ефросинина покорила сеть роскошным платьем: сколько стоит "лук" (фото) Каким платьем Маша Ефросинина покорила сеть (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина поразила поклонников макси-платьем от украинского бренда. Наряд сочетает в себе элегантность, сдержанность и одновременно излучает сексуальность.

Сколько стоит образ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какое платье выбрала Маша Ефросинина

На одном из мероприятий в рамках совместного с певицей Олей Поляковой тура ведущая предстала перед публикой в элегантном образе. Для выхода на сцену она выбрала черное платье-футляр с манишкой и галстуком. Наряд произвел фурор среди модниц. Сама Маша говорит, что это идеальный для нее вариант.

"Очень много ваших реакций на это платье. Я радуюсь, потому что оно прям "мое-мое". Это стиль, в котором я чувствую себя целостно: секс, роскошь, строгость", - поделилась она.

Маша Ефросинина покорила сеть роскошным платьем: сколько стоит &quot;лук&quot; (фото)Маша Ефросинина в модном платье (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сколько стоит платье Ефросининой

Платье-футляр принадлежит украинскому бренду Blind. Стоимость образа на официальном сайте оценивается в 5800 грн. Наряд также можно изготовить под заказ.

Маша Ефросинина покорила сеть роскошным платьем: сколько стоит &quot;лук&quot; (фото)Сколько стоит платье Маши Ефросининой (коллаж: РБК-Украина)

Чем особенное платье-футляр с манишкой и галстуком

Силуэт футляра подчеркивает фигуру и создает сдержанный элегантный образ. Такой наряд прекрасно подходит как для офиса, так и для вечерних выходов. Манишка, которая напоминает рубашку под платьем, добавляет шика и интеллигентности. А галстук добавляет строгости и драматичности. В общем получается идеальный образ, который сочетает элегантность, роскошь и сексуальность.

Что известно о стиле Маши Ефросининой

Не секрет, что ведущая предпочитает сдержанные и романтические наряды. Ее часто можно увидеть в классических костюмах, платьях и юбках. Она также не боится экспериментировать с цветами - часто Маша выбирает наряды ярких оттенков.

Стиль Маши Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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