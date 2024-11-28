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Маша Єфросиніна кардинально змінила імідж: як виглядає телезірка

Четвер 28 листопада 2024 15:15
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Маша Єфросиніна кардинально змінила імідж: як виглядає телезірка Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно показала, як виглядала 11 років тому, цього разу приголомшила шанувальників новим іміджем.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram ведучої.

Вранці 28 листопада знаменитість вийшла у Stories в образі блондинки з довгим волоссям.

"Друзі, привіт. Те, що ви бачите перед собою, має своє пояснення. Але почнемо з вікторини. Перший варіант: у мене потік дах. Другий варіант: у мене він остаточно потік, і я завжди буду ходити так. Може, ще й заспіваю. Третій варіант: це відео для привернення вашої уваги", - зазначила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна кардинально змінила імідж: як виглядає телезірка

Скриншот

Як виявилося, її зачіска - лише перука, яку ведуча вдягла з метою привернути увагу до збору коштів на берці для жінок-захисниць.

Маша Єфросиніна кардинально змінила імідж: як виглядає телезірка

Скриншот

Зазначимо, що Маша Єфросиніна вже багато років, окрім кар'єри ведучої, бере участь у соціальних проектах.

Маша Єфросиніна кардинально змінила імідж: як виглядає телезіркаСкриншот

Влітку 2014 року розпочала співпрацю з фондом "Твоя Опора", дії якого спрямовані на допомогу дітям та сиротам, які мають проблеми зі здоров'ям. Разом із фондом Єфросиніна створила проект Charity weekend - це цикл зустрічей, тематичних заходів, майстер-класів та інтерв'ю з відомими людьми.

У 2020 році заснувала громадську організацію "Фонд Маша" для допомоги жінкам та дітям.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Єфросиніна постійно організовує збори для потреб ЗСУ.

Маша Єфросиніна кардинально змінила імідж: як виглядає телезірка

Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Єфросиніна зворушила словами про 1000 днів війни і жорстко пройшлася по росіянам.

Також Маша Єфросиніна розсекретила, чим зараз займається її чоловік-військовий.

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