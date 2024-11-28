Маша Ефросинина кардинально изменила имидж: как выглядит телезвезда

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно показала, как выглядела 11 лет назад , на этот раз огорошила поклонников новым имиджем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей.

Утром 28 ноября знаменитость вышла в Stories в образе блондинки с длинными волосами.

"Друзья, привет. То, что вы видите перед собой, имеет свое объяснение. Но начнем с викторины. Первый вариант: у меня потекла крыша. Второй вариант: у меня она окончательно потекла, и я всегда буду ходить так. Может, еще и спою. Третий вариант: это видео для привлечения вашего внимания", - отметила Ефросинина.

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Как оказалось, ее прическа - всего лишь парик, который ведущая надела с целью привлечения внимания к сбору средств на берцы для женщин-защитниц.

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Отметим, что Маша Ефросинина уже много лет, помимо карьеры ведущей, участвует в социальных проектах.

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Летом 2014 года начала сотрудничество с фондом "Твоя Опора", действия которого направлены на помощь детям и сиротам, имеющим проблемы со здоровьем. Вместе с фондом Ефросинина создала проект Charity weekend - это цикл встреч, тематических мероприятий, мастер-классов и интервью с известными людьми.

В 2020 году основала общественную организацию "Фонд Маша" для помощи женщинам и детям.

После начала полномасштабного вторжения РФ Ефросинина постоянно организовывает сборы для нужд ВСУ.

Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)