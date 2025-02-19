Маша Єфросиніна чесно зізналася, чому закрила свій бізнес

Телеведуча розповіла про те, що з дитинства боялася слова "провал". Але тепер їй не страшно розповісти про те, що вона прийняла рішення закрити бізнес.



Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Сьогодні маю попрощатися з однією частинкою своєї багатогранності. У мене важливе оголошення - бренд Mashsh після 5 років роботи припиняє своє існування. Ми з моєю партнеркою Ксаною прийняли рішення про закриття. Це було важко і боляче", - підкреслила телеведуча.



Маша Єфросиніна та Ксана Нечипоренко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна зазначила, що в цей бренд одягу вона вкладала всю душу, як у дитину.

"З 2019 року ми плекали його, ростили, вкладали душу, як у свою дитину. Вкладали багато коштів. Тому що це було і залишається нашою мрією - створити бренд домашнього одягу, який робитиме життя вас, моїх незрівнянних жінок, комфортнішим і затишнішим", - підкреслила вона.



Єфросиніна закрила свій бренд одягу (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також вона розкрила причини, через які вона прийняла таке рішення. Телеведуча хоче більше сконцентруватися на розвитку свого YouTube-каналу, роботі у "Фонді Маша" та інших заходах для жінок.



Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Цього року я концентруватимуся на розвитку свого каналу, заходах для жінок, роботі "Фонду Маша" і в громадському секторі, тому що бачу в цьому нагальну потребу для себе і для вас - моєї дорогої аудиторії", - підкреслила вона.



Речі бренду Mashsh (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Ми сьогодні прощаємося з моїм дорогим Mashsh. Я неймовірно дякую вам - клієнтам бренду - за підтримку і довіру. І чомусь відчуваю, що до цієї мрії я ще повернуся", - підсумувала вона.



Єфросиніна вирішила закрити свій бренд Mashsh (фото: instagram.com/mashaefrosinina)