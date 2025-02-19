Маша Ефросинина честно призналась, почему закрыла свой бизнес

Телеведущая рассказала о том, что с детства боялась слова "провал". Но теперь ей не страшно рассказать о том, что она приняла решение закрыть бизнес.



Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Сегодня должна попрощаться с одной частицей своей многогранности. У меня важное объявление - бренд Mashsh после 5 лет работы прекращает свое существование. Мы с моей партнершей Ксаной приняли решение о закрытии. Это было тяжело и больно", - подчеркнула телеведущая.



Маша Ефросинина и Ксана Нечипоренко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина отметила, что в этот бренд одежды она вкладывала всю душу, как в ребенка.

"С 2019 года мы лелеяли его, растили, вкладывали душу, как в своего ребенка. Вкладывали много средств. Потому что это было и остается нашей мечтой - создать бренд домашней одежды, которая будет делать жизнь вас, моих несравненных женщин, комфортнее и уютнее", - подчеркнула она.



Ефросинина закрыла свой бренд одежды (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также она раскрыла причины, из-за чего она приняла такое решение. Телеведущая хочет больше сконцентрироваться на развитии своего YouTube-канала, работе в "Фонде Маша" и других мероприятиях.



Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"В этом году я буду концентрироваться на развитии своего канала, мероприятиях для женщин, работе "Фонда Маша" и в общественном секторе, потому что вижу в этом насущную потребность для себя и для вас - моей дорогой аудитории", - подчеркнула она.



Вещи бренда Mashsh (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Мы сегодня прощаемся с моим дорогим Mashsh. Я невероятно благодарю вас - клиентов бренда - за поддержку и доверие. И почему-то чувствую, что к этой мечте я еще вернусь", - подытожила она.



Ефросинина решила закрыть свой бренд Mashsh (фото: instagram.com/mashaefrosinina)