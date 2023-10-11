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Масажист назвав причини появи варикозу і сказав, як від них застерегтись

Масажист розповів, що таке варикоз і як від нього застерегтись (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Варикоз - це доволі розповсюджена проблема. І це стосується не лише людей похилого віку, оскільки це можна зустріти й серед молодих людей, які ведуть сидячий спосіб життя.

РБК-Україна (проект Styler) за допомогою коментаря масажиста-фізіотерапевта Володимира Ткаченка підготувало матеріал про причини появи варикозу та про способи боротьби з ним.

Варикозне розширення вен

"Почнемо з простого - у  нас є кров і вона виконує важливу роль. Артеріальна кров тече по артеріях - це та кров, яка збагачена киснем і поживними речовинами для роботи вашого організму в тому числі та м‘язів. Вона тече згори вниз", - розповідає Володимир. 

За словами фізіотерапевта, для того, щоб литковий м‘яз міг згинати стопу - він повинен отримати поживні речовини й кисень, а потім віддати продукти розпаду і вуглекислий газ. Далі, після складного процесу наша кров стає венозною і буде текти по венах нагору проти сили тяжіння.

Що таке варикоз та як від нього застерегтися (фото: Freepik)

Чому кров тече саме нагору 

Для цього процесу у нас в організмі є аж п‘ять механізмів 

Перший механізм - це гідравлічний тиск. У венах є тиск і це сприяє руху крові нагору

Другий механізм - м‘язова помпа 

Третій механізм - венозні клапани. Вони не дають крові текти вниз

Четвертий механізм - діафрагма. Діафрагмо-м‘язова перегородка яка відділяє груди від черева. 

П‘ятий механізм - присмоктувальна сила серцевого м'яза. Після скорочення, праве передсердя розслабляється і збільшує об‘єм своєї порожнини. Потім всередині тиск падає і кров засмоктується.

Що відбувається з організмом 

Фізіотерапевт зазначає, що виглядає це не дуже красиво, а до того ж і небезпечно. Можна дійти до виразки чи тромбофлебіту. Оскільки зменшується еластичність вен

Погіршується робота клапанів, вони не повністю закриваються і кров накопичується у венах.

Які фактори впливають на появу варикозу?

  •  генетика
  •  погане харчування
  • стояча/сидяча робота
  • вагітність
  • малорухливий спосіб життя
  • ожиріння
  • шкідливі звички

Як застерегти себе від варикозу 

  • змінювати положення в процесі роботи. Порухатись, закинути ноги на підвищення 
  • ходити по місцевості змінного рельєфу і взагалі рухатись
  •  якщо вже є варикоз - зменшити силу роботу з додатковою вагою
  • схуднути
  • носити компресійні панчох
  • діафрагмальне дихання.

Раніше ми розповідали про те, що лікування варикозу народними методами.

А також писали про те, як за 1 хвилину визначити, чи є у вас варикоз.

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