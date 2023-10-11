Массажист назвал причины появления варикоза и сказал, как от него уберечься

Варикозное расширение вен

"Начнем с простого - у нас есть кровь и она играет важную роль. Артериальная кровь течет по артериям - это та кровь, которая обогащена кислородом и питательными веществами для работы вашего организма в том числе и мышц. Она течет сверху вниз", - рассказывает Владимир.

По словам физиотерапевта, для того, чтобы икроножная мышца могла сгибать стопу - она должна получить питательные вещества и кислород, а затем отдать продукты распада и углекислый газ. Далее после сложного процесса наша кровь становится венозной и будет течь по венам вверх против силы тяжести.

Что такое варикоз и как от него уберечься (фото: Freepik)

Почему кровь течет именно вверх

Для этого процесса у нас в организме есть пять механизмов

Первый механизм - это гидравлическое давление. В венах есть давление и это способствует движению крови вверх

Второй механизм - мышечный насос.

Третий механизм - венозные клапаны. Они не дают крови течь вниз

Четвертый механизм - диафрагма. Диафрагмо-мышечная перегородка отделяет грудь от брюха.

Пятый механизм - присасывающая сила сердечной мышцы. После сокращения правое предсердие расслабляется и увеличивает объем своей полости. Затем внутри давление падает и кровь засасывается.

Что происходит с организмом

Физиотерапевт отмечает, что это выглядит не очень красиво, а к тому же и опасно. Можно дойти до язвы или тромбофлебита. Поскольку уменьшается эластичность вен

Ухудшается работа клапанов, они не полностью закрываются и кровь скапливается в венах.

Какие факторы влияют на появление варикоза?

генетика

плохое питание

стоячая/сидячая работа

беременность

малоподвижный образ жизни

ожирение

вредные привычки

Как обезопасить себя от варикоза