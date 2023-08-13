Як за 1 хвилину визначити, чи є у вас варикоз: лікар поділилась експрес-тестом

Варикозна хвороба є проблемою багатьох українців. Вона добре піддається лікуванню, якщо її виявити на початкових стадіях. Це можна легко зробити навіть вдома.

Про те, як перевірити себе на наявність варикозу, розповіла флеболог Ліна Грішпун в Instagram .

Експрес-тест на наявність варикозу

"Чи є у вас проблеми з венами, можна це попередньо визначити самотужки. Огляньте свої ніжки та відповідайте на нижче поставлені питання на кожний пункт "так" або "ні", - говорить лікар.

Питання для визначення наявності варикозу:

у вас видимі розширені вени

чи помічаєте часті набряки ніг, особливо у ввечері

чи відчуваєте біль у венах, особливо після перебування в одному положенні

чи є у вас пощипування або судоми

чи є зміни в шкірі та її кольорі. Виражені вени можуть бути фіолетового або зеленуватого кольору. В окремих випадках шкіра навколо варикозних вен може стати сухою, сверблячою, змінити колір або стати тоншою

чи маєте судинні сіточки

"Якщо у вас хоча б два "так", то вам потрібно показати свої вени флебологу. За 1-2 години можна легко позбутися проблеми завдяки сучасним методам лікування", - пояснює Гріншпун.

Що робити, щоб полегшити свій стан влітку

Люди з варикозом влітку відчувають ще більші набряки та болі від виражених вен на ногах.

Полегшити їхній стан допоможуть наступні дії:

носіть легкий та широкий одяг, який не стискає ноги та не передавлює судини

уникайте довгого сидіння або стояння в одному положенні

регулярно робіть невеликі паузи та зарядку

більше відпочивайте в прохолодному місці

уникайте довгого перебування на сонці

підіймайте ноги у лежачому чи сидячому положенні, щоб покращити кровообіг

використовуйте компресійні панчохи або гольфи, якщо відчуваєте сильні набряки

пийте багато води, не менше 1,5-2 л на добу

"Якщо варикоз дуже турбує вас болісними симптомами, рекомендую не чекати осені, а лікувати його прямо зараз", - каже флеболог.