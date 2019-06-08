MARUV затусила с запрещенной в Украине звездой: сеть в ярости

MARUV показала снимки из России (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV вызвала негодование у фанатов

MARUV попала на сцену к участникам Comedy Woman и сделала фото с запрещенной в Украине звездой Екатериной Варнавой. Об этом скандальная исполнительница сообщила в соцсети Instagram.

Анна Корсун опубликовала фото с участниками Comedy Woman, среди которых была и Варнава.

"Вот она "сбыча мечт". Смотрю @comedywoman с самого их первого выпуска и вот я тоже попала к ним. Спасибо девочки за этот день! Я в восторге. Моя особая любовь @kativarnava и @gudokgudok", - указала певица в сообщении.

MARUV показала снимки из России (фото: instagram.com/maruvofficial)

Подписчики восприняли такое заявление исполнительницы в штыки. MARUV решили напомнить, что она из Украины и упрекнули за нелюбовь к родине. Критике подвергся также и наряд артистки:

"Русская песня"... Тут украинцы гибнут от рук русских наемников, а она жопой крутит перед их народом в их столице. Позор!

Что с нее взять...

Вписалась в коллектив, как будто всегда была его участницей.

Увольте этого стилиста, что это за колхоз?

MARUV показала снимки из России (скриншот: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что MARUV обматерила МАУ за пропажу багажа.

Мы сообщали, что MARUV сделала откровенное признание о муже.

А также о том, что MARUV поехала в Россию и выступила там на коленях перед публикой.