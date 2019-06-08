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MARUV затусила із забороненою в Україні зіркою: мережа лютує

STYLERПерсони    08.06.2019 - 15:34
MARUV затусила із забороненою в Україні зіркою: мережа лютує
MARUV показала знімки з Росії (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV викликала обурення у фанатів

MARUV потрапила на сцену до учасників Comedy Woman і зробила фото із забороненою в Україні зіркою Катериною Варнавою. Про це скандальна виконавиця повідомила у соцмережі Instagram.

Анна Корсун опублікувала фото з учасниками Comedy Woman, серед яких була і Варнава.

"Ось вона "здійснення мрій". Дивлюся @comedywoman_ м самого першого випуску і ось я теж потрапила до них. Дякую дівчатка за цей день! Я в захваті. Моя особлива любов @kativarnava і @gudokgudok", - зазначила співачка в повідомленні.

 

MARUV показала знімки з Росії (фото: instagram.com/maruvofficial)

Передплатники сприйняли таку заяву виконавиці в багнети. MARUV вирішили нагадати, що вона з України і дорікнули за нелюбов до батьківщини. Критиці піддано також і вбрання артистки:

 

  • "Російська пісня"... Тут українці гинуть від рук російських найманців, а вона жопою крутить перед народом в їх столиці. Ганьба!
  • Що з неї взяти...
  • Вписався в колектив, як ніби завжди була його учасницею.
  • Звільніть цього стиліста, що це за колгосп?

MARUV затусила із забороненою в Україні зіркою: мережа лютує

MARUV показала знімки з Росії (скріншот: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що MARUV обматюкала МАУ за пропажу багажу.

Ми повідомляли, що MARUV зробила відверте зізнання про чоловіка.

А також про те, що MARUV поїхала в Росію і виступила там на колінах перед публікою.

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