MARUV затусила із забороненою в Україні зіркою: мережа лютує

MARUV викликала обурення у фанатів
MARUV потрапила на сцену до учасників Comedy Woman і зробила фото із забороненою в Україні зіркою Катериною Варнавою. Про це скандальна виконавиця повідомила у соцмережі Instagram.
Анна Корсун опублікувала фото з учасниками Comedy Woman, серед яких була і Варнава.
"Ось вона "здійснення мрій". Дивлюся @comedywoman_ м самого першого випуску і ось я теж потрапила до них. Дякую дівчатка за цей день! Я в захваті. Моя особлива любов @kativarnava і @gudokgudok", - зазначила співачка в повідомленні.
MARUV показала знімки з Росії (фото: instagram.com/maruvofficial)
Передплатники сприйняли таку заяву виконавиці в багнети. MARUV вирішили нагадати, що вона з України і дорікнули за нелюбов до батьківщини. Критиці піддано також і вбрання артистки:
MARUV показала знімки з Росії (скріншот: instagram.com/maruvofficial)
Нагадаємо, що MARUV обматюкала МАУ за пропажу багажу.
Ми повідомляли, що MARUV зробила відверте зізнання про чоловіка.
А також про те, що MARUV поїхала в Росію і виступила там на колінах перед публікою.